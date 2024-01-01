اسرائيل: الكشف عن خليّة تجسّس جديدة لصالح إيران حاولت تصفية عالم نووي

القدس المحتلة/سما/

زعمت الشرطة الاسرائيلية والشاباك، اعتقال خلية اسرائيلية جديدة من القدس تعمل لصالح إيران.

وقالت مصادر اسرائيلية إن الخلية مكونة من 7 أشخاص، مهمتهم تنفيذ عمليات لصالح إيران وقتل عالِم إسرائيلي.

وأشارت المصادر الى أن يُشتبه في قيام الخلية بتصوير وجمع معلومات عن القواعد والمنشآت العسكرية للجيش الإسرائيلي، بما في ذلك قواعد القوات الجوية في "نبطيم ورمات ديفيد"، ومعسكر كاريا في تل أبيب، ومواقع بطاريات القبة الحديدية، والمزيد. كما حصلوا من المشغلين على خرائط لمواقع استراتيجية، بما في ذلك في منطقة الجولاني. مقابل دفع إجمالي مئات الآلاف من الدولارات، باستخدام العملة المشفرة.

وكانت كشفت اسرائيل عن خلية سابقة مكونة من 7 أشخاص أيضا من الشمال تعمل لصالح ايران.