اليوم 382 للحرب على فلسطين : شهداء بالعشرات واعتقالات في صفوف النازحين في قطاع غزة

غزة /سما/

واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم 382 من الحرب مخلفة أعداد كبيرة من الشهداء و الجرحى٠

وارتكب الاحتلال الاسرائيلي سلسلة مجازر بحق المواطنين ادت حسب مصادر طبية إلى استشهاد 64 مواطنا بينهم 51 في شمال قطاع غزة.

وارتقى شهداء ومصابون في قصف منزل نفذته قوات الاحتلال في محيط جمعية السلامة بمشروع بيت لاهيا شمال غزة.

ويقوم جيش الاحتلال يقوم بنسف مباني سكنية غرب مخيم جباليا شمال القطاع.

ونفذت مدفعية وطائرات الاحتلال غارات عنيفة فجر وصباح اليوم على مختلف مناطق شمال قطاع غزة.

وتتواصل العملية البرية لليوم الثامن عشر على التوالي في شمال قطاع غزة واقتحمت قوات الاحتلال العديد من مراكز النزوح واعتقلت عدد كبير من الرجال واجبرت النساء على الخروج من المخيم.

وفي غزة قصفت طائرات الاحتلال تقصف منزلاً مخلى لعائلة ابو هاشم قرب برج الزهارنة في شارع الجلاء بمدينة غزة ما اسفر عن وقوع اصابات لدى الجيران.

وكان تسعة مواطنين من عائلة مقاط استشهدوا واصيبت اعداد اخرى في قصف بمنطقة الزرقا شرق غزة.

وسط القطاع

واستهدفت طائرات الاحتلال أراضي زراعية في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

واطلقت آليات الاحتلال وطائرات الكواد كابتر النار شمال غرب مخيم النصيرات وسط القطاع.

جنوب القطاع

واستشهد سبعة واصيب عدد آخر بقصف الاحتلال خيمة وتجمعا للمواطنين جنوب وغرب خان يونس.

واستشهد خمسة مواطنين بين اربعة من عائلة الاخرس بقصف تجمع للمواطنين بفيران النجار فيما استشهد مواطن ونجله من عائلة النجار بقصف الخيمة غرب خان يونس.

واطلقت آليات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة على حدود بلدة خزاعة شرق خانيونس النار اتجاه منازل المواطنين.

واستشهد خمسة مواطنين من رفح في غارات متفرقة.

ودوت انفجارات عنيفة ناجمة عن قصف إسرائيلي شمال رفح.