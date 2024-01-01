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حماس تطلق حملة لـ"حصار السفارات الإسرائيلية والأمريكية" في العالم

الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 12:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تطلق حملة لـ"حصار السفارات الإسرائيلية والأمريكية" في العالم



غزة / سما/

دعت حركة حماس في بيان لها اليوم كافة المؤسسات الإعلامية، والناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي لتسليط الضوء على "حملة حصار السفارات الإسرائيلية والأمريكية" نصرة لغزة.

وقالت في بيان: "السادة في المؤسسات الإعلامية العربية والدولية المحترمون، ندعو كافة المؤسسات الإعلامية، والناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي لتسليط الضوء على حملة حصار السفارات الأمريكية وسفارات الكيان الصهيوني التي تنطلق عبر الفضاء الرقمي، تنديدا بمجازر الاحتلال في قطاع غزة وخاصة في محافظة شمال غزة".

وأضاف البيان: "الحملة تنطلق عبر وسم، حصار -السفارات، ويشارك فيها مئات الآلاف من حول العالم".

وتواصل قوات الاحتلال لليوم الـ17 على التوالي قصف وحصار شمال قطاع غزة، بالإضافة إلى عمليات نسف المنازل.

كما كشف المتحدث باسم جهاز الدفاع المدني في غزة محمود بصل، أنه منذ أكثر من 17 يوما يقبع نحو 200 ألف فلسطيني تحت القصف والحصار في محافظة شمال قطاع غزة ومخيم جباليا تحديدا.

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