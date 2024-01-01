كتائب القسام: أوقعنا قوة هندسية لـ الاحتلال بين قتيل وجريح شمال مدينة غزة

غزة / سما/

قالت كتائب القسام إنها تمكّنت من إيقاع قوة هندسية للاحتلال في كمين مُحكم غرب معسكر جباليا شمال مدينة غزة، مشيرة إلى أنها رصدت وصول دبابة وناقلة جند وجرافتين محملتين بمواد متفجرة إلى موقع الكمين.

وأضافت القسام أنها استهدفت الجرافتين بقذيفة الياسين وعبوة شواظ، مما أدى لانفجار الآليات وإيقاع طواقمها بين قتيل وجريح.

وكشفت مصادر، عن أن جهات أمنية استخباراتية في الاحتلال أبلغت مجلس الوزراء الإسرائيلي بعدم حدوث تغيير يذكر بعد رحيل قائد حماس واستشهاده، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وذكرت المصادر أن جهات مخابراتية أبلغت المجلس الإسرائيلي بعدم تغيير حماس موقفها من صفقة التبادل للأسرى بعد استشهاد يحيى السنوار.

وذكروا أن حماس تصر على موقفها منذ خطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن قبل أشهر، وإن هذا ما قد تقبله حماس في ظل ما يقوم به المستوى السياسي الإسرائيلي من مناورات.

وأضافوا أنه من المتوقع أن يكون للوسطاء دور أكبر خلال الفترة المقبلة.

ووفق ذلك يقول مراقبون إن الاحتفالات التي شهدتها إسرائيل بعد استشهاد يحيى السنوار لا تعني انتصارا لإسرائيل، فلا يزال هناك نحو مائة أسير في أيدي حماس.