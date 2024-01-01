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إسرائيل تعلن اعتراض 5 مسيّرات بالبحر الأحمر وتوقف الملاحة مؤقتا في مطار بن غوريون..

الإثنين 21 أكتوبر 2024 08:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل تعلن اعتراض 5 مسيّرات بالبحر الأحمر وتوقف الملاحة مؤقتا في مطار بن غوريون..



القدس المحتلة / سما/

 أفاد الجيش الإسرائيلي باعتراضه 5 مسيّرات فوق البحر الأبيض المتوسط، مشيرا إلى أن تلك المسيّرات "لم تتمكن من دخول المجال الجوي الإسرائيلي".

وقال الجيش: إن طائرات ومروحيات حربية إسرائيلية اعترضت، عصر اليوم الاثنين، خمس طائرات مسيرة تابعة لحزب الله في البحر المتوسط، قبل أن تدخل المجال الجوي الإسرائيلي.

ويعتبر هذا الهجوم من أكبر الهجمات بالطائرات المسيرة منذ بداية الحرب.

ونتيجة لانطلاق المسيرات، توقفت عمليات الإقلاع في مطار "بن غوريون" الدولي لفترة قصيرة، ثم استؤنفت بعد أقل من ربع ساعة.

وأكد الجيش الإسرائيلي أنه "لا يوجد خطر على أمن مطار بن غوريون".

يذكر أن مطار بن غوريون كان قد شهد انخفاضا في عدد المسافرين بنسبة 43% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بسبب تداعيات الحرب على غزة

ومنذ بداية الحرب، أعلن حزب الله عدة مرات عن إطلاق طائرات مسيرة، ولكن إطلاق خمس طائرات أو أكثر كان نادرا.

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