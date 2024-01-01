هاريس: اغتيال السنوار أزالت عقبة أمام إنهاء الحرب في غزة

واشنطن / وكالات/

أجرت شبكة "إم إس إن بي سي" اليوم الإثنين، مقابلة مع نائبة الرئيس الأمريكي والمرشحة الديمقراطية للرئاسة، كامالا هاريس، قبل نحو أسبوعين من الانتخابات الأمريكية، حيث سُئلت هاريس، من بين أمور أخرى، عن كيفية تصرفها كرئيسة لتحقيق وقف إطلاق النار في غزة وما هو رأيها وما يتعين على الولايات المتحدة القيام به لتعزيز ذلك.

وقالت هاريس: "سيكون الأمر صعبا.. لكن علينا إنهاء هذه الحرب في غزة. علينا إخراج الرهائن. نحن بحاجة إلى إنهاء الحرب. في الواقع، سنرسل بلينكن، وزير الخارجية، الأسبوع المقبل للقاء الأطراف هناك".

وأضافت "أعتقد أن وفاة السنوار أزالت عقبة أمام إنهاء الحرب.. نحن بحاجة إلى العمل على ذلك من خلال الوسائل الدبلوماسية - وهذا ما نعتزم القيام به".

كما تناولت هاريس الإبادة الجماعية في غزة: "إن عدد الفلسطينيين الأبرياء الذين قتلوا في غزة أمر لا يطاق حقا. وعلينا أن نكون صادقين بشأن ذلك. وفي الوقت نفسه، اسمعوا، سأدافع دائما عن حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها. ونحن بحاجة إلى إنهاء هذه الحرب".