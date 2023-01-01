إصابة 23 جنديا إسرائيليا في غزة وجنوب لبنان خلال 24 ساعة ما يرفع عدد المُصابين إلى 5 آلاف و18 جنديا

غزة / بيروت/ سما/

أصيب 23 جنديا إسرائيليا في معارك بجنوب لبنان وقطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية، وفق بيانات رسمية للجيش.

ووفق آخر تحديث للبيانات على موقع الجيش الإسرائيلي، الاثنين، وصل عدد المصابين منذ بداية الحرب في غزة ولبنان في أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إلى 5 آلاف و18 جنديا، ارتفاعا من 4 آلاف و995، أمس الأحد.

وبذلك يكون 23 جنديا إسرائيليا أصيبوا خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفق ما رصدته الأناضول.

وتشير المعطيات إلى أن من بين المصابين 2?362 جنديا أصيبوا بالمعارك البرية في قطاع غزة، ارتفاعا من 2?356 أمس الأحد، ما يعني إصابة 6 جنود خلال 24 ساعة.

ولم يحدد الجيش الإسرائيلي بالضبط موقع إصابة الـ 17 جنديا الآخرين، لكن قواته تخوض معارك مستمرة منذ 23 سبتمبر/ أيلول الماضي، في مناطق متفرقة بجنوب لبنان.

ووفقا لمعطيات الجيش الإسرائيلي، فإن 37 من إجمالي المصابين في غزة ولبنان ما زالوا يتلقون العلاج من إصابات خطيرة و198 منهم بإصابات متوسطة و30 طفيفة.

واستنادا إلى معطيات الجيش، قتل 749 جنديا إسرائيليا منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر 2023، بينهم 356 بالمعارك البرية في قطاع غزة التي بدأت في 27 أكتوبر من العام ذاته.

وقال الجيش الإسرائيلي، مساء الاثنين، إنه اعترض صاروخا أطلق من قطاع غزة تجاه مستوطنة سديروت في المنطقة الجنوبية.

وتابع الجيش، في بيان نشره بحسابه على منصة “إكس”، إن “صاروخا واحدا أطلق من قطاع غزة تجاه سديروت تم اعتراضه بنجاح، دون وقوع إصابات أو أضرار في الممتلكات”.

وسديروت مستوطنة في جنوب إسرائيل تقع شمال النقب الغربي في الطرف الشمالي الشرقي من المستوطنات المحاذية لقطاع غزة.

وقبل ذلك بوقت قصير، دوت صفارات الإنذار في سديروت وإيفيم، للتحذير من إطلاق صواريخ.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الاثنين، رصد إطلاق 32 صاروخا من لبنان باتجاه المناطق الشمالية خلال الساعتين الأخيرتين، قال إنه اعترض بعضها بينما سقط الباقي ما أدى لاندلاع حرائق.

جاء ذلك في بيان للجيش نشره على منصة “إكس” وقال فيه إن 30 صاروخا أطلقت صوب الجليل الأعلى والجليل الغربي وهضبة الجولان، و2 باتجاه مناطق وادي بيت شان ومنشيه والأغوار.

وقال الجيش في البيان، إنه رصد إطلاق الصواريخ الـ30 من لبنان، “إثر الإنذارات التي تم تفعيلها خلال الساعتين الأخيرتين في الجليل الأعلى والجليل الغربي وجنوب هضبة الجولان (السوري المحتل)”.

وأوضح أنه تمكن من اعتراض بعض هذه الصواريخ، فيما رصد سقوط الباقي.

وأشار إلى اندلاع عدة حرائق جراء سقوط الصواريخ، لافتا إلى أن فرق الإطفاء تعمل على إخمادها.

وعن الصاروخين المتبقيين، قال الجيش في ذات البيان: “اعترض سلاح الجو صاروخين أطلقا من الأراضي اللبنانية، إثر الإنذارات التي تم تفعيلها عند الساعة 15:43 – 15:44 (ت.غ+3) في مناطق وادي بيت شان ومنشيه والأغوار والجليل الأسفل”.

وقال إنه لم يسجل سقوط إصابات في جميع تلك الحوادث.

وبدعم أمريكي، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 حرب إبادة على غزة، أسفرت عن أكثر من 142 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

كما أسفر العدوان على لبنان إجمالا عن ألفين و464 شهيدا و11 ألفا و530 جريحا، بينهم عدد كبير من النساء والأطفال، فضلا عن أكثر من مليون و340 ألف نازح، وجرى تسجيل معظم الضحايا والنازحين منذ 23 سبتمبر الماضي، وفق بيانات لبنانية حتى مساء الأحد.