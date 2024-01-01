الاحتلال يقصف سيارة في منطقة المزة بالعاصمة السورية دمشق

دمشق/ وكالات/

أفادت وكالة "سانا" بسماع دوي انفجار في منطقة المزة بالعاصمة السورية دمشق، بسبب انفجار سيارة جراء استهداف تشير المعلومات الأولية إلى أنه عملية اغتيال نفذتها إسرائيل.

وقال مسؤول في محافظة دمشق: إن الانفجار وقع جراء "عدوان استهدف منطقة دوار الشرقية بالقرب من فندق غولدن مزة".

وأكدت مصادر إعلامية أن الاستهداف تسبب باحتراق سيارة مقابل فندق جولدن المزة.

وذكرت مصادر سورية أن المركبة استهدفت بالقرب من مجلس عزاء رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار.

وأعلنت وكالة "سبوتنيك" بأن الشخص المستهدف بالعدوان الإسرائيلي على دمشق، كان قد خرج للتو من العزاء المقام للسنوار.

وأضافت أن المعلومات تشير إلى أن الهجوم الإسرائيلي تم بصاروخ موجّه أطلقته طائرة إسرائيلية من الأجواء اللبنانية.

وأفادت "RT" بورود أنباء عن سقوط قتيل كان ضمن السيارة المستهدفة، ولم تعرف شخصيته إلى الآن وما إذا كان هو المستهدف في التفجير.

كما ذكرت "المرصد السوري" أن هذه عملية الاغتيال الرابعة التي تتم في حي المزة خلال الشهر الحالي.