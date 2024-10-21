  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"القسام" تعلن مقتل أسيرة "إسرائيلية" في ظروف غامضة شمال قطاع غزة

الإثنين 21 أكتوبر 2024 05:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
"القسام" تعلن مقتل أسيرة "إسرائيلية" في ظروف غامضة شمال قطاع غزة



غزة / سما/

أعلن مصدر قيادي في كتائب الشّهيد عز الدين القسام، مساء اليوم الإثنين21/10/2024م، مقتل أسيرة "إسرائيلية" مؤخرًا في ظروف غامضة في إحدى مناطق القتال شمال قطاع غزة.

وقال المصدر القيادي في تصريح لقناة الجزيرة، إن أسيرةً "إسرائيلية" قُتلت في شمال قطاع غزّة في  إحدى مناطق القتال"، مؤكداً ان القسام فتح تحقيقا لمعرفة ظروف الحادثة.

وأشار إلى أن "القسام" ليس لديها نية لنشر اسم الأسيرة لأسباب أمنية.

ولليوم الـ17 على التوالي، تواصل المقاومة الفلسطينية بكافة تشكيلاتها العسكرية التصدي لقوات الاحتلال "الإسرائيلي" المتوغلة في شمال قطاع غزة ومخيم جباليا، فقد أعلنت القسام في عدة بلاغات عسكرية عن استهداف جنود وآليات الاحتلال، فيما أعلنت سرايا القدس استهدافها جنود الاحتلال وآلياته، فضلا عن قصفها مستوطنات غلاف غزة برشقات صاروخية.

في حين، أعلنت وزارة الصحة بغزة عن استشهاد قرابة الـ300مواطن وإصابة العشرات منذ العملية البرية المستمرة على شمال قطاع غزة، منذ 6 أكتوبر/تشرين الأول الجاري

يشار إلى أن  كتائب القسّام نشرت في 15 أغسطس الماضي رسالةً لحكومة الاحتلال "الإسرائيلي" قالت فيها " وحشيتكم باتت خطراً داهماً على أسراكم".

الأكثر قراءة اليوم

محللة تركية تكشف تفاصيل مثيرة في اغتيال يحيى السنوار

ما هو "اللواء 401" الذي قتلت "كتائب القسام" قائده؟

الإعلام الإسرائيلي يبث مشاهد جديدة لمحور فيلادلفيا

"إسرائيل" تكشف كم دفعت من أموال لاغتيال نصر الله وخليفته

تلويح باغتيال خامنئي..مسؤولة بالموساد: اغتيال المُرشِد انتحارٌ سياسيٌّ وجبهتنا الداخليّة لن تتحمّل الحرب الشاملة

"حزب الله" يوجه رسالة لـ"إسرائيل" (فيديو)

صحيفة امريكية : السنوار تلقى عرضا من مصر لكنه رفضه

الأخبار الرئيسية

10 شهداء و30 جريحا في قصف الاحتلال لمركز إيواء في مخيم جباليا ..200 ألف مواطن تحت القصف والحصار

شاهد..كاميرا جندي إسرائيلي توثق تفاصيل المعركة الأخيرة التي خاضها السنوار قبل استشهاده بلحظات في رفح..

اسرائيل : استشهاد السنوار لن يؤثِّر على (حماس).. تنشط بشكلٍ عاديٍّ وتُعيد هيكلتها ولا تشهد تفككًا

تلويح باغتيال خامنئي..مسؤولة بالموساد: اغتيال المُرشِد انتحارٌ سياسيٌّ وجبهتنا الداخليّة لن تتحمّل الحرب الشاملة

يديعوت : نتنياهو نجا من الموت في قيساريا اسرائيل تعاين اضرار المسيرة وتقرر تحصين إقامته في القدس

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية