ماكرون يهاجم نتانياهو مجددا ..

باريس/ سما/

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاثنين خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، أن الأمم المتحدة يجب أن تمارس “دورها كاملا” في جنوب لبنان، لإفساح المجال أمام عودة السكان، منددا بإجراءات إسرائيل ضد قوات اليونيفيل.

ونقل قصر الإيليزيه عن ماكرون تأكيده “يجب على الأمم المتحدة أن تمارس دورها الكامل في جنوب لبنان للسماح بعودة السكان المدنيين إلى منازلهم بأمان على جانبي الحدود بين لبنان وإسرائيل”.

واتهمت اليونيفيل التي تضم حوالى 9500 جندي من أكثر من خمسين بلدا، القوات الإسرائيلية بإطلاق النار بشكل “متكرر” و”متعمد” على مواقع لها.

وأعلنت قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان أن الجيش الإسرائيلي “هدم عمدا” برج مراقبة وسياجا في أحد مواقعها في جنوب لبنان.

وذكرت الرئاسة الفرنسية أن ماكرون طلب من نتانياهو “الحفاظ على البنية التحتية وحماية السكان المدنيين والتوصل إلى وقف لإطلاق النار في أسرع وقت ممكن” في لبنان.

كما بحث المسؤولان الوضع في غزة.

ورأى ماكرون أن مقتل مقتل زعيم حركة حماس يحيى السنوار يجب أن يشكل “فرصة لبدء مرحلة جديدة من المفاوضات من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة، وإطلاق سراح جميع الرهائن والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية بكميات كبيرة”.

وأكد ماكرون أنه مستمر في مواصلة “حوار متطلب مع السلطات في طهران”، في وقت يوسع فيه الجيش الإسرائيلي هجومه على حزب الله اللبناني المدعوم من إيران بعد نحو شهر من الحرب المفتوحة.