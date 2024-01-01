اسرائيل تزعم الكشف عن شبكة تجسس تعمل لصالح إيران

القدس المحتلة / سما/

كشفت النيابة العامة الإسرائيلية عن شبكة تجسس تعمل لصالح إيران.



وزعمت النيابة الإسرائيلية ان شبكة التجسس مكونة من 7 إسرائيليين "مهاجرين جدد من أذربيجان" جنّدتها إيران، قاموا بتصوير قواعد عسكرية إسرائيلية شكلت هدفًا للهجوم الإيراني الصاروخي، كما قاموا بجمع المعلومات عن القواعد والمنشآت العسكرية للجيش الإسرائيلي، بما في ذلك قواعد القوات الجوية في نبطيم ورمات ديفيد، ومعسكر كاريا في تل أبيب، ومواقع بطاريات القبة الحديدية، والمزيد، كما حصلوا على خرائط المواقع الإستراتيجية من المشغلين، بما في ذلك قاعدة "جولاني"، مقابل دفع إجمالي مئات الآلاف من الدولارات، والذي تم تنفيذه، من بين أمور أخرى، باستخدام العملة المشفرة.

والمشتبه بهم هم: عزيز نيسانوف، وألكسندر سيديكوف، ويغال نيسان، وفيشاسلاف غوشين، ويفغيني يوفا، وقاصرين لا يمكن نشر أسمائهما جاءوا من أذربيجان. لمدة عامين قاموا بـ 600 مهمة للإيرانيين.

ومن المتوقع أن يقدم مكتب المدعي العام يوم الجمعة لائحة اتهام ضدهم إلى المحكمة المركزية في حيفا بارتكاب سلسلة من المخالفات الأمنية الخطيرة.