  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

اسرائيل تزعم الكشف عن شبكة تجسس تعمل لصالح إيران

الإثنين 21 أكتوبر 2024 05:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
اسرائيل تزعم الكشف عن شبكة تجسس تعمل لصالح إيران



القدس المحتلة / سما/

كشفت النيابة العامة الإسرائيلية عن شبكة تجسس تعمل لصالح إيران.

وزعمت النيابة الإسرائيلية ان شبكة التجسس مكونة من 7 إسرائيليين "مهاجرين جدد من أذربيجان" جنّدتها إيران، قاموا بتصوير قواعد عسكرية إسرائيلية شكلت هدفًا للهجوم الإيراني الصاروخي، كما قاموا بجمع المعلومات عن القواعد والمنشآت العسكرية للجيش الإسرائيلي، بما في ذلك قواعد القوات الجوية في نبطيم ورمات ديفيد، ومعسكر كاريا في تل أبيب، ومواقع بطاريات القبة الحديدية، والمزيد، كما حصلوا على خرائط المواقع الإستراتيجية من المشغلين، بما في ذلك قاعدة "جولاني"، مقابل دفع إجمالي مئات الآلاف من الدولارات، والذي تم تنفيذه، من بين أمور أخرى، باستخدام العملة المشفرة.

والمشتبه بهم هم: عزيز نيسانوف، وألكسندر سيديكوف، ويغال نيسان، وفيشاسلاف غوشين، ويفغيني يوفا، وقاصرين لا يمكن نشر أسمائهما جاءوا من أذربيجان. لمدة عامين قاموا بـ 600 مهمة للإيرانيين.

ومن المتوقع أن يقدم مكتب المدعي العام يوم الجمعة لائحة اتهام ضدهم إلى المحكمة المركزية في حيفا بارتكاب سلسلة من المخالفات الأمنية الخطيرة.

الأكثر قراءة اليوم

محللة تركية تكشف تفاصيل مثيرة في اغتيال يحيى السنوار

ما هو "اللواء 401" الذي قتلت "كتائب القسام" قائده؟

الإعلام الإسرائيلي يبث مشاهد جديدة لمحور فيلادلفيا

"إسرائيل" تكشف كم دفعت من أموال لاغتيال نصر الله وخليفته

تلويح باغتيال خامنئي..مسؤولة بالموساد: اغتيال المُرشِد انتحارٌ سياسيٌّ وجبهتنا الداخليّة لن تتحمّل الحرب الشاملة

رئيس الشاباك يزور القاهرة ويبحث مع رئيس المخابرات الجديد احتمالات استئناف المفاوضات

"حزب الله" يوجه رسالة لـ"إسرائيل" (فيديو)

الأخبار الرئيسية

10 شهداء و30 جريحا في قصف الاحتلال لمركز إيواء في مخيم جباليا ..200 ألف مواطن تحت القصف والحصار

شاهد..كاميرا جندي إسرائيلي توثق تفاصيل المعركة الأخيرة التي خاضها السنوار قبل استشهاده بلحظات في رفح..

اسرائيل : استشهاد السنوار لن يؤثِّر على (حماس).. تنشط بشكلٍ عاديٍّ وتُعيد هيكلتها ولا تشهد تفككًا

تلويح باغتيال خامنئي..مسؤولة بالموساد: اغتيال المُرشِد انتحارٌ سياسيٌّ وجبهتنا الداخليّة لن تتحمّل الحرب الشاملة

يديعوت : نتنياهو نجا من الموت في قيساريا اسرائيل تعاين اضرار المسيرة وتقرر تحصين إقامته في القدس

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية