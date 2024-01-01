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هوكستين يستهل زيارته لبيروت بلقاء برّي

الإثنين 21 أكتوبر 2024 01:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
هوكستين يستهل زيارته لبيروت بلقاء برّي



بيروت/ وكالات/

وصل المبعوث الأميركي الخاص آموس هوكستين الاثنين إلى بيروت، حيث يلتقي رئيس البرلمان نبيه بري، حليف «حزب الله» والمكلف من قبله التفاوض في إطار مساعي التوصل إلى وقف لإطلاق النار في المواجهة المفتوحة مع إسرائيل.

واستهل هوكستين لقاءاته في العاصمة اللبنانية بزيارة بري في مقر إقامته، وفق مصور لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» ومكتب رئيس البرلمان، على أن يلتقي عند الأولى بعد الظهر (10:00 ت غ) رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي.

ويعاود الوسيط الأميركي تحركه لإعادة الهدوء إلى الجنوب اللبناني في ظل تصاعد وتيرة الحرب بين «حزب الله» وإسرائيل التي تمعن في تحويل الجنوب إلى أرض محروقة؛ لاعتقادها أن ذلك يتيح لها إملاء شروطها على الحكومة اللبنانية بتعديل القرار «1701».

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