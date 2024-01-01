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طهران: نرفض اتهامات ميقاتي بالتدخل في شؤون لبنان

الإثنين 21 أكتوبر 2024 12:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
طهران: نرفض اتهامات ميقاتي بالتدخل في شؤون لبنان



طهران/ وكالات/

 رفضت إيران على لسان الناطق باسم وزارة خارجيتها، الإثنين، اتهامات رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، لطهران بالتدخل في شؤون بلاده، وذلك على خلفية تصريحات منسوبة إلى رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف.

وقال الناطق باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، خلال مؤتمر صحفي أسبوعي، إن "إيران لم تكن لديها النية على الإطلاق ولم تقدم على أي خطوة يمكن أن تثير شبهة التدخل في الشؤون اللبنانية الداخلية أو أي دولة أخرى".

وأضاف أن "انتخاب رئيس للبنان هو شأن لبناني داخلي يجب أن يعكس إرادة الشعب اللبناني. الحل يأتي عبر حوار لبناني لبناني".

وأشار بقائي إلى أن "أي تصعيد في المنطقة سيلحق الضرر بالجميع. إيران ستدافع عن مصالحها الوطنية وأمنها القومي أمام أي اعتداء محتمل للكيان الصهيوني".

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