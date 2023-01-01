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بموافقة اسرائيل .."الصحة العالمية" تعلن إجلاء ألف أمرأة وطفل من غزة "خلال أشهر"

الإثنين 21 أكتوبر 2024 12:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
بموافقة اسرائيل .."الصحة العالمية" تعلن إجلاء ألف أمرأة وطفل من غزة "خلال أشهر"



القدس المحتلة / سما/

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الإثنين، أنها ستجلي ألف امرأة وطفل من قطاع غزة الفلسطيني، لتلقي رعاية طبية "خلال الأشهر المقبلة".، بحسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وقال هانس كلوغه إن إسرائيل تعهدت بالسماح بحوالى "ألف عملية إجلاء طبية إضافية إلى الاتحاد الأوروبي خلال الأشهر المقبلة"، موضحا أن منظمة الصحة ستقوم بتسهيل هذه العمليات بالتعاون مع الدول المعنية والاتحاد الأوروبي.

وسهلت منظمة الصحة حتى الآن حوالى 600 عملية إجلاء طبي من غزة إلى سبع دول أوروبية منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وشدد كلوغه على أن "هذا لم يكن ليحصل لو لم نبق على الحوار" مشيرا إلى أنه "يجب أن نجهد فعليا لعدم تسييس الصحة".

وأكد "إنني أبقي الحوار مع جميع الشركاء.

وكانت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية قد أكدت، السبت، أن الفلسطينيين يعانون "أهوالا تفوق الوصف" في شمال القطاع المحاصر.

وقالت منسقة الشؤون الإنسانية بالإنابة، جويس مسويا، على منصة إكس: "أخبار مروعة من شمال غزة، حيث لا يزال الفلسطينيون يعانون أهوالا تفوق الوصف تحت الحصار الذي تفرضه القوات الإسرائيلية".

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