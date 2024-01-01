  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

يديعوت : نتنياهو نجا من الموت في قيساريا اسرائيل تعاين اضرار المسيرة وتقرر تحصين إقامته في القدس

الإثنين 21 أكتوبر 2024 10:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
يديعوت : نتنياهو نجا من الموت في قيساريا اسرائيل تعاين اضرار المسيرة وتقرر تحصين إقامته في القدس



القدس المحتلة / سما/

على إثر استهداف مقر نتنياهو في قيسارية بمسيرة أطلقها حزب الله، كشفت مصادر لصحيفة يديعوت احرنوت عن أن نتنياهو نجا من الموت بسبب عدم تواجده في المنزل وقت الهجوم. وعليه تقرر إضافة تحصينات لمقر إقامة رئيس الوزراء الرسمي في القدس بسبب تهديد الطائرات المسيرة.

و زار المدير العام لمكتب رئيس الوزراء يوسي شيلي الفيلا الخاصة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في قيساريا الأحد برفقة رئيس سلطة الضرائب شاي أهرانوفيتش، لتقييم الأضرار التي سببتها الطائرة بدون طيار حيث أصابت المنزل إصابة مباشرة.

وتمت حماية فيلا نتنياهو في السنوات الأخيرة باستثمار يزيد على مليون شيكل. بعد إصابة الطائرة بدون طيار، يجري الشاباك تقييمًا للوضع في جميع المرافق الحكومية: سيناريو التهديد الذي كانت تعمل بموجبه الأجهزة الأمنية لا يتوافق مع تهديد الطائرات بدون طيار الإيرانية، وفقًا لمسؤول كبير.

واضاف " أنت ترتدي درعًا للرأس، لكنك تتعرض لضربة في منطقة حساسة. هذه خطوة خطيرة للغاية وينبغي بذل جهد أكبر لإيجاد حل لاعتراض المسيرات، ولكن أيضًا لتغيير الحماية."

وتشير التقديرات إلى أنه في أعقاب محاولة مهاجمة نتنياهو، سيتعين على المؤسسة العسكرية إعادة النظر في خطط تجديد مقر إقامته في القدس، حيث تجري عملية التجديد باستثمار قدره 45 مليون شيكل. ووفقا للتقديرات، فإن التغييرات في خطط التجديد ستكلف ما لا يقل عن 10 ملايين شيكل إضافية.

وبحسب الصحيفة فإن نتنياهو هو الشخصية المهددة في العالم . لو كان نتنياهو في قيسارية بالأمس، ربما لم يكن لدينا رئيس وزراء اليوم، سيتعين عليهم اتخاذ قرارات بشأن الحماية.

الأكثر قراءة اليوم

حدث أمني خطير ضد الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.. مقتل 4 ضباط بينهم قائد لواء (صور وفيديو)

ما هو "اللواء 401" الذي قتلت "كتائب القسام" قائده؟

الإعلام الإسرائيلي يبث مشاهد جديدة لمحور فيلادلفيا

محللة تركية تكشف تفاصيل مثيرة في اغتيال يحيى السنوار

"إسرائيل" تكشف كم دفعت من أموال لاغتيال نصر الله وخليفته

رئيس الشاباك يزور القاهرة ويبحث مع رئيس المخابرات الجديد احتمالات استئناف المفاوضات

"حزب الله" يوجه رسالة لـ"إسرائيل" (فيديو)

الأخبار الرئيسية

مسؤولة بالموساد: اغتيال المُرشِد انتحارٌ سياسيٌّ وجبهتنا الداخليّة لن تتحمّل الحرب الشاملة

محلل عسكري إسرائيلي: وفق تقديرات الجيش سيستغرق تطهير البنية العسكرية لحماس في غزة من 5 إلى 10 سنوات

381 يوما للحرب على فلسطين..عشرات الشهداء والجرحى في مجازر متواصلة في قطاع غزة

إسرائيل قدمت لأميركا وثيقة لإنهاء الحرب في لبنان تتجاوز القرار 1701

671539fb42360417d921b2bd

ما هو "اللواء 401" الذي قتلت "كتائب القسام" قائده؟

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية