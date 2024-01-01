يديعوت : نتنياهو نجا من الموت في قيساريا اسرائيل تعاين اضرار المسيرة وتقرر تحصين إقامته في القدس

القدس المحتلة / سما/

على إثر استهداف مقر نتنياهو في قيسارية بمسيرة أطلقها حزب الله، كشفت مصادر لصحيفة يديعوت احرنوت عن أن نتنياهو نجا من الموت بسبب عدم تواجده في المنزل وقت الهجوم. وعليه تقرر إضافة تحصينات لمقر إقامة رئيس الوزراء الرسمي في القدس بسبب تهديد الطائرات المسيرة.

و زار المدير العام لمكتب رئيس الوزراء يوسي شيلي الفيلا الخاصة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في قيساريا الأحد برفقة رئيس سلطة الضرائب شاي أهرانوفيتش، لتقييم الأضرار التي سببتها الطائرة بدون طيار حيث أصابت المنزل إصابة مباشرة.

وتمت حماية فيلا نتنياهو في السنوات الأخيرة باستثمار يزيد على مليون شيكل. بعد إصابة الطائرة بدون طيار، يجري الشاباك تقييمًا للوضع في جميع المرافق الحكومية: سيناريو التهديد الذي كانت تعمل بموجبه الأجهزة الأمنية لا يتوافق مع تهديد الطائرات بدون طيار الإيرانية، وفقًا لمسؤول كبير.

واضاف " أنت ترتدي درعًا للرأس، لكنك تتعرض لضربة في منطقة حساسة. هذه خطوة خطيرة للغاية وينبغي بذل جهد أكبر لإيجاد حل لاعتراض المسيرات، ولكن أيضًا لتغيير الحماية."

وتشير التقديرات إلى أنه في أعقاب محاولة مهاجمة نتنياهو، سيتعين على المؤسسة العسكرية إعادة النظر في خطط تجديد مقر إقامته في القدس، حيث تجري عملية التجديد باستثمار قدره 45 مليون شيكل. ووفقا للتقديرات، فإن التغييرات في خطط التجديد ستكلف ما لا يقل عن 10 ملايين شيكل إضافية.

وبحسب الصحيفة فإن نتنياهو هو الشخصية المهددة في العالم . لو كان نتنياهو في قيسارية بالأمس، ربما لم يكن لدينا رئيس وزراء اليوم، سيتعين عليهم اتخاذ قرارات بشأن الحماية.