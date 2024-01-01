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كاتس يهدّد: حزب الله سيدفع ثمناً باهظاً

الإثنين 21 أكتوبر 2024 10:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كاتس يهدّد: حزب الله سيدفع ثمناً باهظاً



القدس المحتلة / سما/

قال وزير الخارجية الإسرائيلي "يسرائيل كاتس" إن "حزب الله" "دفع وسيدفع ثمنا باهظا بسبب اعتداءاته على سكان الشمال وإطلاق النار تجاه إسرائيل".

ونشر كاتس صورة عبر حسابه على منصة "إكس" لإحدى الغارات الجوية الإسرائيلية وكتب: "بيروت تشتعل. هجوم إسرائيلي واسع النطاق أمس على البنية التحتية المالية لحزب الله في بيروت وفي جميع أنحاء لبنان".

وأضاف: "شوهدت ألسنة لهب ضخمة فوق سماء بيروت حيث تم قصف أكثر من 15 مبنى بعد تحذير السكان بالإخلاء"، مشددا على أن "حزب الله دفع وسيدفع، ثمنا باهظا بسبب المس بسكان الشمال وإطلاق النار على إسرائيل. سنواصل ضرب الأذرع الإيرانية حتى تنهار".

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