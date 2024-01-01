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طقس فلسطين : أجواء صافية وباردة نسبياً في المناطق الجبلية

الإثنين 21 أكتوبر 2024 10:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طقس فلسطين : أجواء صافية وباردة نسبياً في المناطق الجبلية



رام الله / سما/

توقعت الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الاثنين، صافياً بوجه عام وباردا نسبياً في المناطق الجبلية لطيفاً في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة مع بقائها أدنى من معدلها العام بقليل، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو بارداً في المناطق الجبلية وبارداً نسبياً في بقية المناطق، الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

غدا الثلاثاء، يكون الجو صافياً بوجه عام وبارداً نسبياً في المناطق الجبلية لطيفاً في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانًا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

والأربعاء، يكون الجو صافياً بوجه عام وبارداً نسبياً في المناطق الجبلية لطيفاً في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة مع بقائها ادنى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، وتكون الرياح شرقية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانًا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

والخميس المقبل، يكون الجو صافياً بوجه عام لطيفا في معظم المناطق ، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها ادنى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، وتكون الرياح شمالية شرقية الى شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانًا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

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