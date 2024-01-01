صحيفة امريكية : السنوار تلقى عرضا من مصر لكنه رفضه

واشنطن / وكالات/

أفاد تقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" بأن زعيم حماس في قطاع غزة، الشهيد يحيى السنوار، تلقى عرضا من مصر خلال الحرب لمغادرة قطاع غزة، مقابل السماح للقاهرة إجراء المفاوضات نيابة عن حماس من أجل إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين، لكنه رفض ذلك.

ووفق الصحيفة، فإن السنوار، تلقى عرضا من مصر لمغادرة القطاع، في مقابل السماح للقاهرة بإجراء مفاوضات من أجل إطلاق سراح الاسرى، لكنه رفض ذلك، ونقلت الصحيفة عن مسؤولين عرب يشاركون في جهود الوساطة، أن السنوار رد على العرض المصري بتحد: "لست تحت الحصار. أنا على أرض فلسطين".

في غضون ذلك، اجتمع مجلس الوزراء السياسي الأمني في إسرائيل ​​الليلة لنقاش استمر عدة ساعات. وفي الختام، قال المتحدث باسم رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو: "في مناقشة مجلس الوزراء، طرحت أفكار جديدة لبحث جدوى التخطيط لإطلاق سراح الاسرى".