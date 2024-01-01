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إسرائيل قدمت لأميركا وثيقة لإنهاء الحرب في لبنان تتجاوز القرار 1701

الإثنين 21 أكتوبر 2024 10:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل قدمت لأميركا وثيقة لإنهاء الحرب في لبنان تتجاوز القرار 1701



القدس المحتلة / سما/

قدمت إسرائيل للولايات المتحدة وثيقة الأسبوع الماضي بشأن شروطها للتوصل إلى حل دبلوماسي لإنهاء الحرب في لبنان، على ما أفاد الموقع الإلكتروني "واللا"، اليوم الإثنين، نقلا عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين.

وبحسب موقع "واللا"، سلمت إسرائيل للولايات المتحدة في الأسبوع الماضي وثيقة مبادئ لحل دبلوماسي ينهي الحرب مع حزب الله، ويسمح للمدنيين النازحين على جانبي الحدود بالعودة إلى منازلهم.

وقال مسؤولون إسرائيليون كبار إن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، حول الوثيقة إلى البيت الأبيض قبل زيارة مبعوث الرئيس الأميركي إلى بيروت، والتي ستركز على تعزيز الحل الدبلوماسي للأزمة.

وأضاف التقرير أن المبعوث الأميركي، عاموس هوكشتاين، يزور بيروت، اليوم الإثنين، ليبحث مع المسؤولين اللبنانيين إمكانية وسبل الحل الدبلوماسي للصراع.

ويعقد هوكشتاين في بيروت عدة لقاءات مع المسؤولين اللبنانيين، ويبحث سبل تخفيف التصعيد العسكري بين حزب الله والجيش الإسرائيلي.

وقال مسؤولون أميركيون وإسرائيليون كبار إن وزير الشؤون الإستراتيجية والمقرب من نتنياهو، رون ديرمر، أرسل الوثيقة إلى هوكشتاين يوم الخميس الماضي.

وقال مسؤولون إسرائيليون كبار إن الوثيقة هي نتيجة مشاورات ديرمر مع وزير الأمن يوآف غالانت، وقيادة الجيش الإسرائيلي بشأن المبادئ التي تطالب إسرائيل بأن تكون جزءا من أي حل دبلوماسي ينهي الحرب مع حزب الله.

وقال مسؤول إسرائيلي كبير إن أحد المطالب الإسرائيلية هو السماح للجيش الإسرائيلي بتنفيذ "الإنفاذ الفعال" للتأكد من أن حزب الله لا يمكن التسلح مستقبلا، ولا يمكنه أن يعيد بناء بنيته التحتية العسكرية في جنوب لبنان بالقرب من الحدود، كما أن إسرائيل تطالب بحرية العمل لسلاح الجو في الأجواء اللبنانية.

يذكر أن هذان المطلبان يتناقضان مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 الذي ينص على أن الجيش اللبناني وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) سينفذان ذلك.

وقال مسؤول أميركي إنه من غير المرجح إلى حد كبير أن يوافق لبنان والمجتمع الدولي على هذه الشروط. وأكد أن الشروط الإسرائيلية تقوض سيادة لبنان بشكل كبير.

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