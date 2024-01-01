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381 يوما للحرب على فلسطين..عشرات الشهداء والجرحى في مجازر متواصلة في قطاع غزة

الإثنين 21 أكتوبر 2024 10:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT
381 يوما للحرب على فلسطين..عشرات الشهداء والجرحى في مجازر متواصلة في قطاع غزة



غزة / سما/

 واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ٣٨١ من الحرب مخلفة أعداد كبيرة من الشهداء والجرحى٠
وارتكب الاحتلال الاسرائيلي سبع مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمشافي ٨٤ شهيدا و ١٥٨ اصابة خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية.
وارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي الى ٤٢٦٠٣ شهيد و ٩٩٧٩٥ اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.
واشارت آخر إحصائية للصحة بغزة إلى ان عدد ضحايا مجزرة بيت لاهيا بلغ ٨٧ شهيد ومفقود وأكثر من أربعين اصابة.
واستشهد الطفل ضياء أبو العيش في قصف الاحتلال المستمر على مخيم جباليا شمال غزة
ودمر الاحتلال كافة المنازل والبنى التحتية في منطقة بلوك 2 بمخيم جباليا شمالي القطاع.
واصيب عدد من المواطنين في قصف الاحتلال منزلاً لعائلة عزيز في منطقة مسجد التوبة بمخيم جباليا شمال غزة.
وتتواصل العملية البرية لليوم السابع عشر على التوالي في شمال قطاع غزة وتتركز في مخيم جباليا.
وسط القطاع
واستشهد ستة مواطنين بقصف سيارة في منطقة البركة غرب دير البلح.
واصيب ١١ مواطنا بقصف الاحتلال منزلا في بلوك ٧ بمخيم البريج وسط القطاع.
وجددت المدفعية الاسرائيلية قصف شمالي مخيم النصيرات والبريج وسط القطاع.
جنوب القطاع
واستشهد مواطنان واصيب عدد آخر بقصف الاحتلال خيمة جنوب غرب خان يونس.
واستشهد ٨ مواطنين من رفح في غارات متفرقة.

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