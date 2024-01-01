الجيش الإسرائيلي يضرم النار بمراكز الإيواء في محيط المستشفى الإندونيسي (صور)

القدس المحتلة/سما/

تواصل القوات الإسرائيلية لليوم الـ 16 على التوالي عمليتها المدمرة في مخيم جباليا ومناطق شمال قطاع غزة، وسط تهجير قسري للمواطنين من مراكز الإيواء وأماكن سكنهم.

وواصلت الدبابات الإسرائيلية التوغل في مخيم جباليا وسط غطاء جوي للطيران وقصف عشوائي، تزامنا مع مجازر متتالية بحق المدنيين، وحصار خانق.



ويوم أمس السبت، أجبرت القوات الإسرائيلية المواطنين النازحين داخل مراكز الإيواء بالقرب من مستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة، على مغادرتها تحت النار.

وأقدم الجيش الإسرائيلي عصر اليوم الأحد، على إضرام النار في المدارس ومراكز الإيواء في محيط المستشفى الإندونيسي، وأشارت مصادر من غزة إلى أن الحريق لا يزال مشتعلا حتى ساعات المساء، ما يزيد من مخاطر انتشاره إلى بيوت المواطنين المجاورة وحتى إلى المستشفى الإندونيسي.

هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي مساء الأحد، مقتل قائد اللواء 401 في معارك شمالي قطاع غزة، وإصابة 3 ضباط آخرين أحدهم بجراح خطيرة.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عبر موقعها الإلكتروني إن قائد اللواء قُتل في معركة بمخيم جباليا، وأضافت أنه قُتل إثر "صعود دبابة كان بداخلها على عبوة ناسفة".