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شمال غزة يباد.. الأردن: إسرائيل ترتكب “جريمة حرب”

الأحد 20 أكتوبر 2024 09:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
شمال غزة يباد.. الأردن: إسرائيل ترتكب “جريمة حرب”



عمان/سما/

 وصف وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، الأحد، الإبادة الإسرائيلية شمال قطاع غزة بأنها “جريمة حرب لا ينبغي للإنسانية أن تتسامح معها”.
جاء ذلك في منشور للصفدي عبر منصة “إكس”، بينما تواصل إسرائيل حملات الإبادة والتطهير العرقي ضد الفلسطينيين شمالي قطاع غزة.
وقال الصفدي إن “الرعب الذي ترتكبه إسرائيل بحق سكان شمال غزة بأكمله لا إنساني، إنه شر محض وجريمة حرب لا ينبغي للإنسانية أن تتسامح معها”.
وتابع: “لابد أن يواجه هذا العدوان بإجراء دولي حاسم لوقفه على الفور، بما في ذلك فرض حظر على الأسلحة وفرض عقوبات فعّالة على إسرائيل”.
الصفدي أكد أن “إسرائيل تجوع مئات الآلاف من الفلسطينيين، وتقصف أحياء بأكملها وتدمرها، وتحرق الأطفال النازحين في الخيام، وتدمر المستشفيات، وهي تروع السكان بوحشية لإجبارهم على النزوح عن وطنهم”.
واعتبر أنه “لا ينبغي لمجلس الأمن وكل أعضاء المجتمع الدولي أن يسمحوا لهذه الجريمة الوحشية بالاستمرار ولو لدقيقة واحدة”.
كما أوضح أن “الفشل في وقف هذه المذبحة يشكل وصمة عار على المجتمع الدولي بأسره”، لافتاً إلى أن “الحكومة الإسرائيلية (برئاسة بنيامين نتنياهو) تواصل جرائم الحرب اللاإنسانية لأن العالم يسمح لها بذلك”.
أكد أنه “لا يوجد أي مبرر لفشل المجتمع الدولي ومؤسساته في حماية الأبرياء، ووقف التطهير العرقي، وتنفيذ القانون الدولي وضمان العدالة”.

وأجبر جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، مئات الفلسطينيين على التنقل قسريا من محافظة شمال غزة، ضمن ممارسات يؤكد الفلسطينيون أنها تمثل “تطهيرا عرقيا” بحقهم.
وفي 5 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات قصف غير مسبوق لمخيم وبلدة جباليا ومناطق واسعة في شمالي القطاع، قبل أن يعلن في اليوم التالي عن بدء اجتياح لهذه المناطق؛ بذريعة “منع حركة حماس من استعادة قوتها في المنطقة”، بينما يقول الفلسطينيون إن قوات الاحتلال ترغب في احتلال المنطقة وتهجير سكانها.
وبدعم أمريكي، تشن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023، حرب إبادة جماعية على غزة، خلّفت أكثر من 142 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
وتواصل تل أبيب هذه الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

(وكالات)

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