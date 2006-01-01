بري يتحدث عن فرصة أخيرة لوقف الحرب في لبنان

بيروت/سما/

قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إن زيارة المبعوث الأمريكي الخاص إلى لبنان آموس هوكشتاين يوم الاثنين هي الفرصة الأخيرة لواشنطن للوصول إلى حل.



وأضاف نبيه بري في تصريحات صحفية يوم الأحد أن هناك رغبة أمريكية لوقف إطلاق النار في لبنان قبل الانتخابات.

وأفاد بأن إسرائيل تدمر كل شيء في لبنان كما فعلت في قطاع غزة.

وصرح رئيس مجلس النواب اللبناني بأنه مفوض من حزب الله منذ 2006 وهو موافق على القرار 1701.

وشدد بري على رفضه إدخال أي تعديلات على القرار 1701 بزيادة أو نقصان.

وتابع قائلا: "لدي خطة لإنقاذ لبنان أعمل عليها وليس صحيحا أن إيران تعوق مسار خطتي لإنقاذ البلاد".

وأكد في السياق أن حكومة نجيب ميقاتي تواجه تحديات غير مسبوقة ‫وهي تقوم بواجباتها قدر الإمكان.

وأوضح أن ترشيح قائد الجيش جوزيف عون يحتاج إلى تعديل دستوري وتوافق أكثر من 86 نائبا، مبينا أنه لم يتحدث يوما عن انتخاب رئيس لبناني قبل وقف إطلاق النار.

وذكر بري في تصريحاته أن الضوء الحقيقي في المنطقة هو التقارب السعودي الإيراني.

ويشن الجيش الإسرائيلي منذ نهاية سبتمبر الماضي غارات جوية مستهدفا مجمل قرى جنوب وشرق لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت بالإضافة إلى عملية عسكرية برية في جنوب البلاد.

وفي المقابل يواصل مقاتلو "حزب الله" خوض المعارك وإطلاق الصواريخ على الأراضي الإسرائيلية.