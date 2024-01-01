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غالانت يرسم ملامح خطوة "إسرائيل" التالية بشأن حزب الله

الأحد 20 أكتوبر 2024 08:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
غالانت يرسم ملامح خطوة "إسرائيل" التالية بشأن حزب الله



القدس المحتلة/سما/

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت خلال زيارة لمواقع "الفرقة 98" على الحدود الإسرائيلية اللبنانية، إن الجيش انتقل من هزيمة حزب الله إلى تدميره في كل مكان أعده لمهاجمة "إسرائيل."

 

وأضاف غالانت "في قرى التماس يقف الآن مقاتلو الجيش الإسرائيلي ولا يستطيع الإرهابيون التعامل معهم".

وتابع قائلا: "نتيجة هذا الأمر واضحة جدا، في الأماكن وحيث انتظر حزب الله وأعد نفسه لمداهمة المستوطنات الحدودية هناك جنود من جيش الدفاع".

وذكر أن الجنود يواصلون تدمير قدرات حزب الله في جنوب لبنان والهدف أمام أعينهم.

وأردف وزير الدفاع الإسرائيلي قائلا: "لدينا أسرى من حزب الله وهم يخبروننا بما يحدث وهم في حالة خوف شديد".

وأفاد غالانت بأنهم تعهدوا بإعادة سكان الشمال إلى منازلهم آمنين وهذا ما يفعلونه.

ويشن الجيش الإسرائيلي منذ نهاية سبتمبر الماضي غارات جوية مستهدفا مجمل قرى جنوب وشرق لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت بالإضافة إلى عملية عسكرية برية في جنوب البلاد.

وفي المقابل يواصل مقاتلو "حزب الله" خوض المعارك وإطلاق الصواريخ على الأراضي الإسرائيلية.

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