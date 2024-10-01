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أبو عبيدة يعلق على عملية البحر الميت و"القسام" تنشر صورا

الأحد 20 أكتوبر 2024 08:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبو عبيدة يعلق على عملية البحر الميت و"القسام" تنشر صورا



غزة/سما/

أكد الناطق العسكري باسم "كتائب القسام" أبو عبيدة أن "قيادة القسام تلقت تقارير عملية البحر الميت اللافتة بفخر بالغ كعملية جريئة بطولية عززت من جديد آفاق الجبهة الأردنية الواعدة".

وأضاف أبو عبيدة: "الشهيدان حسام أبو غزالة وعامر قواس من أبطال طوفان الأقصى وسيظلان نموذجا ملهما لنشامى الأردن وعشائرها الحرة أصحاب المواقف المشهودة والبطولات الفذة".

وأوضح: "تسلل عامر قواس ورفيقه حسام أبو غزالة يوم 18 أكتوبر 2024 من الحدود الأردنية إلى داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة واشتبكا مع جنود الاحتلال قرب منطقة عين جدي في البحر الميت، وأوقعوا جنود العدو بين قتيل وجريح".

وأكد أن "عملية البحر الميت تعد العملية الثانية التي ينفذها أبطال الأردن، وسبقهما الشهيد ماهر الجازي منفذ عملية إطلاق النار في معبر الكرامة والتي قتل فيها ثلاثة جنود صهاينة بتاريخ 8 سبتمبر 2024".

وقد حصل موقع كتائب القسام على صور حصرية تم التقاطها لمكان تنفيذ العملية خلال مرحلة الرصد والاستطلاع لموقع التنفيذ.

وأصيب جنديان إسرائيليان يوم 18 أكتوبر بإطلاق نار من مسلحين تسللوا من الأردن جنوب البحر الميت، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي تحييد 2 منهم والبحث عن مسلح ثالث محتمل.

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