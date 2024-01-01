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مقتل قائد اللواء "401" المدرع بالجيش الإسرائيلي في معارك جباليا

الأحد 20 أكتوبر 2024 08:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
مقتل قائد اللواء "401" المدرع بالجيش الإسرائيلي في معارك جباليا



القدس المحتلة/سما/

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم، الأحد، مقتل قائد اللواء 401 بمعارك شمالي غزة، وإصابة ضابط آخر بجراح خطيرة في المعارك ذاتها.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عبر موقعها الإلكترونيّ "واينت"، إن القتيل قُتل في معركة مخيم جباليا  شمالي القطاع.

وأضافت أنه قُتل إثر "صعود دبابة كان بداخلها على عبوة ناسفة".
وجاء في منشور رئيس بلدية دالية الكرمل: "مقتل قائد اللواء 401 في الجيش الإسرائيلي العقيد إحسان دقسة في معارك جباليا".

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن "القائد دثسة قُتل أثناء تلقيه إحاطة معلوماتية في جباليا شمال غزة، وهي المنطقة المسؤول عنها وأُصيب معه عدد من مساعديه".

وأوضحت مصادر عبرية أن "قائد لواء المدرعات 401 القتيل من أعلى الرتب العسكرية الإسرائيلية التي لقت حتفها في قطاع غزة".

يذكر أن دقشة تولى منصبه في يوليو الماضي، وجرت مراسم تولي منصب قائد اللواء الجديد داخل مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، في رسالة تحد للفصائل الفلسطينية ومحاولة لاستعراض القوة.

وخلال المعارك الدائرة في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، فجرت "كتائب القسام" مدرعة دقسة باستخدام صاروخ إسرائيلي لم ينفجر وأعيد استخدامه، لتوقعه قتيلا، وتصيب عدد من مساعديه.

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