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فصائل المقاومة الفلسطينية تدين مشاركة قنوات فضائية عربية في خدمة "أجندة إسرائيل"

الأحد 20 أكتوبر 2024 08:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
فصائل المقاومة الفلسطينية تدين مشاركة قنوات فضائية عربية في خدمة "أجندة إسرائيل"



غزة/سما/

أعربت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية عن إدانتها لمشاركة قنوات فضائية عربية في خدمة "أجندة العدو الصهيوني".


وقالت الفصائل في بيانها: "ندين مشاركة قنوات فضائية عربية بعينها في تبني وبث روايات مشبوهة تخدم أجندة العدو الصهيوني وتشيطن المقاومة وحاضنتها الشعبية".

وأضافت أن "منح مجرمي الحرب الصهاينة وشخصيات عربية معادية للمقاومة مساحة واسعة لترويج أكاذيبهم وحجب أصحاب الصوت الذي يعبر عن ضمير الأمة الحي هو طعنة للشعبين الفلسطيني واللبناني في معركة الدفاع عن الكرامة والحرية وخدمة لحرب الإبادة الجماعية ضدهما".

وأكدت أنه من "المخزي والمؤلم أن تتظاهر بعض القنوات العربية بتبني الحياد أمام مجازر لا مثيل لها في التاريخ الحديث يرتكبها العدو الصهيوني على أراض عربية بحق الشعبين الفلسطيني واللبناني".

كما أشادت في الوقت نفسه "بالأداء المهني للقنوات الفضائية التي تنحاز للحقيقة وتنصف الضحية وتميز بين العدو والصديق".

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