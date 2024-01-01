فلسطين تطلب عقد اجتماع طارئ للجامعة العربية

القاهرة/سما/

طلبت دولة فلسطين عقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية، في ظل استمرار "الوحشية الإسرائيلية"بحق الفلسطينيين.



وأعلن المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية، السفير مهند العكلوك، أن بلاده تقدمت بطلب عاجل بعقد دورة غير عادية لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين في أقرب وقت ممكن.

وقال السفير العكلوك إن طلب هذا الاجتماع يأتي في ظل وحشية الجرائم الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني وفي ظل دخول جريمة "الإبادة الجماعية" التي ترتكبها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، ضد الشعب الفلسطيني، مرحلة أكثر وحشية.

وأوضح أن "الاحتلال يستهدف من خلال عدوانه إبادة المدنيين الفلسطينيين" وتنفيذ أبشع صور التهجير القسري والتدمير والتجويع، خاصة في شمال قطاع غزة في خطة ممنهجة لإفراغه تماماً من سكانه، وسط حالة العجز والصمت الدوليين.

وشدد العكلوك على الجامعة العربية ودولها الأعضاء بضرورة تحمل مسؤولياتها التاريخية إزاء هذه الجرائم الإسرائيلية غير المسبوقة في التاريخ.

وأشار إلى أن ما ترتكبه إسرائيل من "جرائم وفظائع مروعة من الإبادة والتدمير والتجويع والتهجير القسري" للشعب الفلسطيني يمثل تهديدا حقيقيا للأمن القومي العربي بمجمله وليس فقط للشعب الفلسطيني.