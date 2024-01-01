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رئيس الشاباك يزور القاهرة ويبحث مع رئيس المخابرات الجديد احتمالات استئناف المفاوضات

الأحد 20 أكتوبر 2024 06:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس الشاباك يزور القاهرة ويبحث مع رئيس المخابرات الجديد احتمالات استئناف المفاوضات



القدس المحتلة/سما/

زار رئيس الشاباك، رونين بار، اليوم القاهرة، والتقى مع مدير المخابرات العامة المصرية الجديد، حسن محمود رشاد، وتباحثا بشأن المفاوضات حول اتفاق تبادل أسرى بين إسرائيل وحماس، بعد قتل زعيم الحركة يحيى السنوار، الذي أعلن الجيش الإسرائيلي، الخميس الماضي، قتله جنوبيّ قطاع غزة، بشكل عرضيّ.

جاء ذلك بحسب ما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم الأحد، بينها هيئة البث الإسرائيلية العامة ("كان 11")، وصحيفة "يديعوت أحرونوت" عبر موقعها الإلكترونيّ "واينت"، والقناة الإسرائيلية 13.

وذكر "واينت" أن "رئيس الشاباك، رونين بار، زار القاهرة اليوم والتقى برئيس المخابرات المصرية الجديد حسن رشاد، وناقش الاثنان الدفع بصفقة رهائن، بعد اغتيال زعيم حماس يحيى السنوار".

ولفتت القناة 13 إلى أن أن اللقاء بينهما يأتي "في إطار محاولات التوصل إلى انفراجة"، في ما يتعلّق بالأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة.

وكان بار قد التقى في القاهرة، بمدير المخابرات العامة المصرية، عباس كامل، في الثالث عشر من الشهر الجاري، حيث تباحثا كذلك في قضية الأسرى والرهائن، واحتمالية الدفع باتفاق تبادُل.

وكانت تلك المرة الأولى التي يزور فيها مسؤول إسرائيلي القاهرة، منذ 22 آب/ أغسطس، حيث زار القاهرة كل من بار ورئيس الموساد، دافيد برنياع، وجرى التداول حول نشر إسرائيل قواتها عند محور فيلادلفيا وإعادة فتح معبر رفح في حال التوصل لاتفاق تبادل أسرى.

#رئيس الشاباك

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