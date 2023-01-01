ترامب: نتنياهو قال لي إنه لا يستمع لبايدن وادارته..

واشنطن / وكالات /

قال المرشح الرئاسي الجمهوري، دونالد ترامب، إن "إسرائيل حسنت موقفها حول الصراع في الشرق الأوسط لأن رئيس وزرائها، بنيامين نتنياهو، يتجاهل توجيهات الرئيس الأمريكي جو بايدن وإدارته".

وأضاف ترامب خلال تجمع لأنصاره في ولاية بنسلفانيا: "بايدن يقول لنتنياهو ألا يفعل هذا أو ذاك، وبيبي ببساطة يتجاهل تعليماته ولا يستمع إليه، هل تعلمون ماذا؟، لقد عززت إسرائيل موقفها الآن بشكل أكبر مقارنة بما كانت عليه قبل ثلاثة أشهر نتيجة لذلك".

وتابع: "لقد اتصل بي بيبي اليوم وقال إن هذا أمر مذهل. لم يستمع إلى بايدن لأنه لو فعل ذلك، لما وصل إلى هذا الوضع الجيد في الشرق الأوسط".

ويرى ترامب أنه إذا قام الشخص بعكس ما يقترحه بايدن، فيمكنه "أن يصبح أعظم رئيس للولايات المتحدة في مجال السياسة الخارجية.

واعتبر ترامب في وقت سابق أن مقتل زعيم حركة "حماس" يحيى السنوار من شأنه أن يجعل احتمالات السلام في غزة قريبة المنال.

ويأتي ذلك بعد تصريح مسؤول إسرائيلي كبير لصحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، الجمعة، اعتبر فيه ان تصفية السنوار لن تنهي الحرب وأن "الأهداف في قطاع غزة لم تتحقق بعد".