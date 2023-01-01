  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

ترامب: نتنياهو قال لي إنه لا يستمع لبايدن وادارته..

الأحد 20 أكتوبر 2024 12:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب: نتنياهو قال لي إنه لا يستمع لبايدن وادارته..



واشنطن / وكالات /

قال المرشح الرئاسي الجمهوري، دونالد ترامب، إن "إسرائيل حسنت موقفها حول الصراع في الشرق الأوسط لأن رئيس وزرائها، بنيامين نتنياهو، يتجاهل توجيهات الرئيس الأمريكي جو بايدن وإدارته".

وأضاف ترامب خلال تجمع لأنصاره في ولاية بنسلفانيا: "بايدن يقول لنتنياهو ألا يفعل هذا أو ذاك، وبيبي ببساطة يتجاهل تعليماته ولا يستمع إليه، هل تعلمون ماذا؟، لقد عززت إسرائيل موقفها الآن بشكل أكبر مقارنة بما كانت عليه قبل ثلاثة أشهر نتيجة لذلك".

وتابع: "لقد اتصل بي بيبي اليوم وقال إن هذا أمر مذهل. لم يستمع إلى بايدن لأنه لو فعل ذلك، لما وصل إلى هذا الوضع الجيد في الشرق الأوسط".

ويرى ترامب أنه إذا قام الشخص بعكس ما يقترحه بايدن، فيمكنه "أن يصبح أعظم رئيس للولايات المتحدة في مجال السياسة الخارجية.

واعتبر ترامب في وقت سابق أن مقتل زعيم حركة "حماس" يحيى السنوار من شأنه أن يجعل احتمالات السلام في غزة قريبة المنال.

ويأتي ذلك بعد تصريح مسؤول إسرائيلي كبير لصحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، الجمعة، اعتبر فيه ان تصفية السنوار لن تنهي الحرب وأن "الأهداف في قطاع غزة لم تتحقق بعد".

الأكثر قراءة اليوم

بالفيديو: جيش الاحتلال يعرض مشاهد للحظات الأخيرة ليحيى السنوار في رفح

5 مؤشرات إسرائيلية متزايدة على قرب "الانهيار الكامل"

تقرير عبري "مفاجىء" عن فرض صفقة تبادل على حماس بعد اغتيال السنوار

مصادر عبرية تفضح ما تخفيه "إسرائيل" من وراء حربها على غزة ولبنان

السعودية:إحالة مسؤولين بقناة “ام بي سي” للتحقيق بعد وصف قادة المقاومة بالإرهابيين..

كاتب إسرائيلي : السنوار مات محاربا مع رجاله وما فعله سيغير تاريخ العالم

كاتب إسرائيلي يعلق على لحظات السنوار الأخيرة ويطلق عليه اسما أمريكيا عرفه مئات الملايين

الأخبار الرئيسية

لابيد عن محاولة اغتيال نتنياهو: أمر خطير وإيران ستدفع ثمن صواريخ حزب الله

بلينكن يزور اسرائيل لبحث احياء مفاوضات صفقة تبادل الأسرى مع “حماس” والهجوم على إيران

أوستن: أميركا تريد أن تقلص إسرائيل ضرباتها في بيروت وادخال مساعدات لغزة

380 يوما للحرب على فلسطين ..مجازر مروعة وتوحش دموي للاحتلال الاسرائيلي شمال قطاع غزة

كاتب إسرائيلي : السنوار مات محاربا مع رجاله وما فعله سيغير تاريخ العالم

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية