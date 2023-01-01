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جيش الاحتلال يعلن اغتيال 3 من قادة "حزب الله" الأمنيين

الأحد 20 أكتوبر 2024 12:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الاحتلال يعلن اغتيال 3 من قادة "حزب الله" الأمنيين



القدس المحتلة/سما/

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي ليوم الأحد، القضاء على 3 قادة بارزين في تنظيم "حزب الله" اللبناني، بغارة على مقر قيادة ركن الاستخبارات في بيروت.

وقال متحدث باسمه، إن الغارة، التي نفذت بتوجيه استخباري لهيئة الاستخبارات، استهدفت ورشة لإنتاج الأسلحة تحت الأرض في بيروت.

وقال أفيخاي أدرعي في بيان عبر منصة "إكس" إن "طائرات حربية لسلاح الجو هاجمت وقضت في منطقة شرق تبنين على الحاج عباس سلامة القيادي البارز في جبهة الجنوب".

وأضاف أدرعي: "كما تم القضاء على رضا عباس عواضة الذي كان يعتبر خبيرًا في مجال الاتصالات اللاسلكية في حزب الله".

وأشار إلى أن القيادي الثالث هو "أحمد علي حسين الذي كان يشغل منصب مسؤول طاقم إنتاج كان يهم بعمليات تسليح حزب الله بوسائل قتالية استراتيجية".

وأكد أن "هذه الضربات والاستهدافات تأتي في إطار أنشطة جيش الاحتلال والمؤسسة الأمنية واسعة النطاق ضد جهود حزب الله للتسلح بأسلحة ووسائل قتالية لاستهداف قدرات الجيش ".

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