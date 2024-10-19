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الصحة : 759 شهيدا بينهم 165 طفلا في الضفة منذ 7 أكتوبر 2023

الأحد 20 أكتوبر 2024 10:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة : 759 شهيدا بينهم 165 طفلا في الضفة منذ 7 أكتوبر 2023



رام الله / سما/

أعلنت وزارة الصحة، ارتفاع عدد الشهداء في الضفة الغربية بما فيها القدس، برصاص الاحتلال ومستعمريه إلى 759 شهيدا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأوضحت الصحة في بيان مقتضب اليوم الاحد، أن من بين الشهداء 165 طفلا، و18 امرأة، إضافة إلى تسجيل أكثر من 6500 إصابة في الفترة ذاتها.

فيما تواصل قوات الاحتلال حرب الإبادة الجماعية بحق شعبنا في قطاع غزة، مخلفة 42519 شهيدا، و99637 مصابا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، كما لا تزال فرق الإنقاذ تواجه صعوبات كبيرة في الوصول إلى آلاف الضحايا الذين ما زالوا تحت الركام أو في الطرقات.

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