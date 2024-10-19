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بلينكن يزور اسرائيل لبحث احياء مفاوضات صفقة تبادل الأسرى مع “حماس” والهجوم على إيران

الأحد 20 أكتوبر 2024 10:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بلينكن يزور اسرائيل لبحث احياء مفاوضات صفقة تبادل الأسرى مع “حماس” والهجوم على إيران



واشنطن / وكالات/
من المقرر أن يزور وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن إسرائيل الثلاثاء المقبل.
ونقل موقع “أكسيوس” عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن زيارة بلينكن الأسبوع المقبل تأتي ضمن جولة له في الشرق الأوسط.
ويُتوقع أن يناقش خلالها محاولات استئناف المفاوضات بشأن صفقة الاسرى مع حركة “حماس”، والترويج لخطة لليوم التالي في غزة، والحرب في لبنان، والرد الإسرائيلي على إيران.
تأتي الزيارة في ظل تعقيدات متصاعدة تلت استشهاد زعيم حركة حماس يحيى السنوار واستهداف منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمسيرة في قيسارية، وما قد يتسبب به ذلك من تداعيات في المنطقة، لا سيما بعد تحميل نتنياهو إيران المسؤولية.
وهناك تخوف من تغيير نتنياهو لخطة الأهداف المتفق عليها بين إسرائيل والولايات المتحدة فيما يخص الضربة على إيران، فإسرائيل قالت إنها ستستهدف مواقع عسكرية إيرانية ولن تستهدف النووي، إلا أن التطورات الأخيرة قد تغير كل ما تم الاتفاق عليه.

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