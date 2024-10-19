380 يوما للحرب على فلسطين ..مجازر مروعة وتوحش دموي للاحتلال الاسرائيلي شمال قطاع غزة

غزة / سما/

واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ٣٨٠ من الحرب مخلفة أعداد كبيرة من الشهداء والجرحى٠

وارتكب الاحتلال الاسرائيلي ثلاث مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمشافي ١٩ شهيدا و ٩١ اصابة خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية.

وارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي الى ٤٢٥١٩ شهيدا و ٩٩٦٣٧ اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.

وارتكبت قوات الاحتلال مجزرة مروعة بمشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

واعلن الدفاع المدني بغزة انتشال عدد كبير من الشهداء والمصابين جراء استهداف إسرائيلي مربع سكني يضم عائلات الشريف والدريوي وعبيد والهندي والكحلوت في مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة، مؤكدا ان هناك شهداء لا زالوا تحت الأنقاض.

واستشهد ٨٠ مواطنا في قصف لمربع سكني ببيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وقال مدير مستشفى كمال عدوان د.حسام أبو صفية ان هناك عشرات المفقودين تحت الأنقاض وللأسف لا نستطيع إخراجهم بسبب قلة الإمكانيات والاستهدافات المستمرة.

وتتواصل العملية البرية للأسبوع الثالث على التوالي في شمال قطاع غزة وتتركز في مخيم جباليا.

وتواصل طائرات الاحتلال قصف المنازل فوق روؤس سكانها في المخيم.

ووصلت دبابات الاحتلال إلى مراكز الإيواء واعتقلت مئات الشبان واعتدت عليهم بالضرب وإطلاق النار واجبرت النساء على النزوح نحو مدينة غزة.

وفي غزة ارتقى شهداء ومصابون بقصف طائرات الاحتلال منزلا قرب مسجد السلام في حي الصبرة جنوبي المدينة.

ووقعت إصابات في قصف الاحتلال منزلاً لعائلة دلول في محيط مفترق الطيران بمدينة غزة.

وسط القطاع

واصيب خمسة مواطنين في قصف إسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

واستشهد طفل فلسطيني في قصف إسرائيلي غرب النصيرات بعد ساعات من استشهاد اربعة مواطنين اثر قصف مدفعي استهدف المخيم.

وجددت المدفعية الاسرائيلية قصف شمالي مخيم النصيرات والبريج وسط القطاع.

جنوب القطاع

وقصفت المدفعية الإسرائيلية المناطق الشمالية الغربية لمدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

واستشهد اربعة مواطنين من رفح في غارات متفرقة.

كما استشهد اربعة من العاملين في مصلحة بلديات الساحل اثر قصفهم في قرية خزاعة شرق خان يونس.