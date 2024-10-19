  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

طقس فلسطين : ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها أدنى من معدلها العام

الأحد 20 أكتوبر 2024 09:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طقس فلسطين : ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها أدنى من معدلها العام



رام الله / سما/

 توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الأحد، صافياً بوجه عام لطيفا في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها أدنى من معدلها السنوي العام بقليل، وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وفي ساعات المساء والليل: يكون الجو باردا نسبيا إلى بارد في المناطق الجبلية لطيفاً في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم غد الاثنين، يكون الجو صافياً بوجه عام وبارداً نسبياً في المناطق الجبلية لطيفاً في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

أما يوم الثلاثاء، يكون الجو صافياً بوجه عام وبارداً نسبياً في المناطق الجبلية لطيفاً في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانًا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

والأربعاء المقبل، يكون الجو صافياً بوجه عام وبارداً نسبياً في المناطق الجبلية لطيفاً في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، وتكون الرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانًا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الأكثر قراءة اليوم

شاهد..الالاف يقتحمون مكاتب قناة “إم بي سي” السعودية في بغداد ويحرقونها ..

5 مؤشرات إسرائيلية متزايدة على قرب "الانهيار الكامل"

تقرير عبري "مفاجىء" عن فرض صفقة تبادل على حماس بعد اغتيال السنوار

مصادر عبرية تفضح ما تخفيه "إسرائيل" من وراء حربها على غزة ولبنان

"القناة 12": إيران حاولت اغتيال نتيناهو ..منع المسؤولين من استخدام الأجهزة الخلوية وتعطيل انظمة "جي بي اس" ..

نتنياهو في أول تعليق له بعد استهداف منزله: لا شيء يردعني

كاتب إسرائيلي يعلق على لحظات السنوار الأخيرة ويطلق عليه اسما أمريكيا عرفه مئات الملايين

الأخبار الرئيسية

380 يوما للحرب على فلسطين ..مجازر مروعة وتوحش دموي للاحتلال الاسرائيلي شمال قطاع غزة

اكثر من 70 سبعين شهيدا وعشرات الشهداء في مجزرة مروعة يرتكبها الاحتلال في شمال قطاع غزة

كاتب إسرائيلي : السنوار مات محاربا مع رجاله وما فعله سيغير تاريخ العالم

photo_2024-10-19_19-34-15

بالفيديو: جيش الاحتلال يعرض مشاهد للحظات الأخيرة ليحيى السنوار في رفح

6713f0ee4236041af02e9795

نتنياهو يتهم إيران بمحاولة اغتياله مع زوجته ويهددها بدفع ثمن فادح

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية