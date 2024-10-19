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بالفيديو: جيش الاحتلال يعرض مشاهد للحظات الأخيرة ليحيى السنوار في رفح

السبت 19 أكتوبر 2024 09:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
بالفيديو: جيش الاحتلال يعرض مشاهد للحظات الأخيرة ليحيى السنوار في رفح



القدس المحتلة/سما/

عرض حيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت19/10/2024م، مشاهد للحظات الأخيرة قبل استشهاد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار في مدينة رفح.

وأظهرت المشاهد التي عرضها المتحدث باسم الجيش خلال مؤتمر صحفي، اشتباك قائد حماس مع جنود الاحتلال قبل استهداف المنزل الذي كان يتواجد داخله بقذيفة مدفعية  في حي تل السلطان غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

كما عرض مشاهد لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار يومي 6 و7 أكتوبر من العام الماضي 2023م.

 

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، أن القوات الإسرائيلية عثرت في وقت سابق على نفق اختبأ به رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار، موضحًا أن تحركات الجيش الإسرائيلي دفعته للتحرك من منطقة خان يونس إلى تل السلطان في رفح.


وقال هاغاري في مؤتمر صحفي اليوم السبت : "وجدنا النفق الذي اختبأ فيه السنوار.. لقد اختبأ معظم الوقت تحت الأرض في منطقة بين خان يونس ورفح، وقواتنا في منطقة خان يونس دفعته للهروب إلى منطقة تل السلطان في رفح".


وتابع: "لم يكن هناك مختطفين مع السنوار عندما قمنا باغتياله.. تحركاته كانت بين خان يونس ورفح خلال فترة الحرب كافة".


 

وأمس الجمعة، نعت حركة حماس، الشهيد يحيى السنور "أبو إبراهيم" رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" وقائد معركة طوفان الأقصى.

ويوم الخميس، أعلن جيش الاحتلال العثور على الشهيد يحيى السنوار في منطقة تل السلطان بمدينة رفح، بعد اشتباك مسلحة وقع في المنطقة مع جنوده.

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