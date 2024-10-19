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أوستن: غالانت أكد لي أن استهداف اليونيفيل لم يكن متعمدا

السبت 19 أكتوبر 2024 09:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
أوستن: غالانت أكد لي أن استهداف اليونيفيل لم يكن متعمدا



واشنطن/سما/

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن خلال مؤتمر صحافي في نابولي إن قوات الطوارئ الأممية (اليونيفيل) في لبنان تؤدي دورا مهما في حفظ السلام وفي تنفيذ القرار 1701، مشددا على الحاجة إليها.

وأضاف أن نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت أكد له أن قصف الجيش الإسرائيلي لقوات اليونيفيل لم يكن متعمدا، مشيرا إلى أن واشنطن طلبت من إسرائيل تفادي استهداف المدنيين في لبنان.

ودعا لإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين في غزة، قائلا “ندفع بكل جدية لوقف إطلاق النار وتحرير الرهائن”، وفق وصفه.

وشدد على أن بلاده ستواصل تقديم المساعدات اللازمة لإسرائيل حتى تتمكن من الدفاع عن حدودها وسيادتها، بحسب تعبيره.

وفي حديثه عن غزة، قال إن عدد الضحايا المدنيين “مرتفع أكثر من اللزوم”، مؤكدا ضرورة زيادة المساعدات للقطاع التي أشار إلى أن عددها تراجع.

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