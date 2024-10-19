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أردوغان: إسرائيل قوة احتلال خارجة عن القانون وداعموها شركاء بالجريمة

السبت 19 أكتوبر 2024 09:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
أردوغان: إسرائيل قوة احتلال خارجة عن القانون وداعموها شركاء بالجريمة



أنقرة/سما/

 قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، إن إسرائيل قوة احتلال خارجة عن القانون.


كلمة الرئيس التركي، جاءت في خطاب ألقاه بملتقى للمخاتير (عمداء الأحياء) بإسطنبول.


وأضاف: “باتت الكلمات تعجز عن وصف المجازر التي وقعت في غزة طيلة العام الماضي، والشهر الماضي امتدت إلى لبنان”.


وشدد الرئيس أردوغان، على أن إسرائيل مسؤولة عن مقتل 50 ألف شخص بريء.


وأكد أنها تعتبر “قوة احتلال خارجة عن القانون”.


وأضاف أن “داعمي الحكومة الإسرائيلية دون قيد أو شرط؛ شركاء في الجريمة”.


وترحم الرئيس أردوغان على قائد حركة حماس يحيى السنوار، الذي قضى قبل أيام بنيران إسرائيلية بقطاع غزة.


وأردف أن تركيا تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل الكرامة والحرية ضد عصابة الإبادة الجماعية.
وشدد الرئيس أردوغان، على أن تركيا خصم الظالم والمدافعة عن المظلومين.

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