  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

نتنياهو يتهم إيران بمحاولة اغتياله مع زوجته ويهددها بدفع ثمن خطئها الفادح

السبت 19 أكتوبر 2024 09:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو يتهم إيران بمحاولة اغتياله مع زوجته ويهددها بدفع ثمن خطئها الفادح



القدس المحتلة/سما/

اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إيران بمحاولة القضاء عليه وعلى زوجته سارة نتنياهو.


ووصف نتنياهو محاولة طهران القضاء عليه وعلى زوجته بـ "الخطأ الفادح".

وفي وقت سابق، أبلغ الجيش الإسرائيلي عن إطلاق ثلاث طائرات بدون طيار من لبنان، تم اعتراض اثنتين منها وضربت واحدة مبنى في منطقة قيساريا، التي تضم المقر الخاص لنتنياهو. وأفاد مكتب نتنياهو في وقت لاحق أن هدف الهجوم بطائرة بدون طيار كان مقر إقامة نتنياهو، حيث لم يكن رئيس الوزراء الإسرائيلي ولا زوجته موجودين في وقت الهجوم.

وقال نتنياهو: " الإيرانيون الذين حاولوا اغتيالي وزوجتي اليوم ارتكبوا "خطأ فادحا"، وهذا لن يمنعني وإسرائيل من معركتنا من أجل النهضة ضد أعدائنا لضمان الأمن للأجيال القادمة".

وأضاف نتنياهو أن كل من يمس بالإسرائيليين سيدفع ثمنا باهظا مقابل ذلك.

واختتم نتنياهو كلامه قائلاً: "سنواصل القضاء على إرهابييكم، وإعادة رهائننا من غزة وضمان سلامة مواطنينا في الشمال، وسنحقق جميع أهداف الحرب التي حددناها لأنفسنا ونغير الأمن الإقليمي لسنوات عديدة قادمة".

واستهدفت طائرة مسيرة بشكل مباشر منزل نتنياهو في قيساريا بعد هجوم بثلاث طائرات مسيرة اصطدمت إحداها بالمنزل.

الأكثر قراءة اليوم

شاهد..مسيّرة أطلقت من لبنان تستهدف بشكل مباشر منزل نتنياهو في “قيسارية” جنوب حيفا والاحتلال يقر بإصابات وأضرار..

تقرير عبري "مفاجىء" عن فرض صفقة تبادل على حماس بعد اغتيال السنوار

مصادر عبرية تفضح ما تخفيه "إسرائيل" من وراء حربها على غزة ولبنان

شاهد..الالاف يقتحمون مكاتب قناة “إم بي سي” السعودية في بغداد ويحرقونها ..

مجزرة دامية ينفذها الاحتلال فجر اليوم في مخيم جباليا..

"القناة 12": إيران حاولت اغتيال نتيناهو ..منع المسؤولين من استخدام الأجهزة الخلوية وتعطيل انظمة "جي بي اس" ..

نتنياهو في أول تعليق له بعد استهداف منزله: لا شيء يردعني

الأخبار الرئيسية

بلينكن وجولة جديدة مرتقبة في الشرق الأوسط.. هذه أهدافها

6713f06a423604240c547700

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ضابطين وإصابة آخرين في جباليا

هذا مصير جثة السنوار.. والطب الشرعي يؤكد أنه استشهد "مشتبكا" مع الجنود

6713d7a5423604240c5476e8

الجيش الإسرائيلي يحاصر ويعتقل مدنيين في جباليا (فيديو)

photo_2024-10-19_07-12-58

يصعب رصدها واعتراضها.. قناة عبرية تكشف نوع المسيّرة التي ضربت منزل نتنياهو

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية