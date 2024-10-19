نتنياهو يتهم إيران بمحاولة اغتياله مع زوجته ويهددها بدفع ثمن خطئها الفادح

القدس المحتلة/سما/

اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إيران بمحاولة القضاء عليه وعلى زوجته سارة نتنياهو.



ووصف نتنياهو محاولة طهران القضاء عليه وعلى زوجته بـ "الخطأ الفادح".

وفي وقت سابق، أبلغ الجيش الإسرائيلي عن إطلاق ثلاث طائرات بدون طيار من لبنان، تم اعتراض اثنتين منها وضربت واحدة مبنى في منطقة قيساريا، التي تضم المقر الخاص لنتنياهو. وأفاد مكتب نتنياهو في وقت لاحق أن هدف الهجوم بطائرة بدون طيار كان مقر إقامة نتنياهو، حيث لم يكن رئيس الوزراء الإسرائيلي ولا زوجته موجودين في وقت الهجوم.

وقال نتنياهو: " الإيرانيون الذين حاولوا اغتيالي وزوجتي اليوم ارتكبوا "خطأ فادحا"، وهذا لن يمنعني وإسرائيل من معركتنا من أجل النهضة ضد أعدائنا لضمان الأمن للأجيال القادمة".

وأضاف نتنياهو أن كل من يمس بالإسرائيليين سيدفع ثمنا باهظا مقابل ذلك.

واختتم نتنياهو كلامه قائلاً: "سنواصل القضاء على إرهابييكم، وإعادة رهائننا من غزة وضمان سلامة مواطنينا في الشمال، وسنحقق جميع أهداف الحرب التي حددناها لأنفسنا ونغير الأمن الإقليمي لسنوات عديدة قادمة".

واستهدفت طائرة مسيرة بشكل مباشر منزل نتنياهو في قيساريا بعد هجوم بثلاث طائرات مسيرة اصطدمت إحداها بالمنزل.