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الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ضابطين وإصابة آخرين في جباليا

السبت 19 أكتوبر 2024 09:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ضابطين وإصابة آخرين في جباليا



القدس المحتلة/سما/

أعلن الجيش الإسرائيلي مساء السبت، مقتل ضابطين من الكتيبة 52 وإصابة قائد دبابة، جراء إطلاق صاروخ مضاد للدروع نحوهم في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.


وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي إن "الرقيب أوفير بيركوفيتش (20 عاما) والرقيب إليشي يونغ (19 عاما) قُتلا بصاروخ مضاد للدبابات أصاب دبابتهما في جباليا".


وأضاف المتحدث أنه "في الحادث نفسه، أصيب قائد الدبابة، وهو ضابط قتالي من الكتيبة 52، بجروح خطيرة"، مشيرا إلى أنه "وفي حادث آخر وقع في شمال فلسطين المحتلة، أصيب ضابط من الكتيبة 53، بجروح خطيرة جراء سقوط طائرة مسيرة".

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