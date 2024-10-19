استشهاد طفل إثر سقوط مساعدات ملقاة من الجو على خيمة نازحين في غزة (فيديو)

غزة/سما/

استشهد طفل فلسطيني، السبت، إثر سقوط أحد صناديق المساعدات الإنسانية على خيمة نازحين بمنطقة المواصي في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وقال مصدر طبي في خان يونس إن “طفلا نازحا لقي مصرعه بعد سقوط أحد صناديق المساعدات الإنسانية الملقاة من الجو على خيمة عائلته وتدميرها بشكل كامل”.

وأضاف: “لليوم الثالث على التوالي تلقي طائرات مساعدات إنسانية وإغاثية عبر مظلات فوق منطقة المواصي غربي خان يونس”.

والخميس الماضي، تسبب خلل فني في إلقاء المساعدات بالمنطقة ذاتها، إلى سقوط صناديق مساعدات على خيام نازحين، ما تسبب في استشهاد مسن فلسطيني وإصابة آخرين.

وتوقفت عمليات الإنزال الجوي للمساعدات في أجواء جنوب قطاع غزة منذ يوليو/ تموز الماضي، قبل أن تُستأنف الخميس الماضي.