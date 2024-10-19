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العراق يعلن إلغاء رخصة عمل قناة “إم بي سي” السعودية

السبت 19 أكتوبر 2024 08:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
العراق يعلن إلغاء رخصة عمل قناة “إم بي سي” السعودية



بغداد/سما/

 قرر العراق، اليوم السبت، إيقاف عمل مكتب قناة “إم بي سي” السعودية في العراق وإلغاء رخصة العمل الممنوحة لها من قبل هيئة الإعلام والاتصالات لمخالفتها لوائح البث الاعلامي.

ذكر بيان لمجلس المفوضين في هيئة الاعلام والاتصالات العراقية أن هذا القرار يأتي “إنطلاقا من واجبنا الموكل الينا بموجب القوانين والتشريعات في تنظيم قطاع الاعلام ومنع التجاوزات وردع المخالفين للقيم الوطنية والآداب العامة”.

وأوضح البيان “وبالنظر لانتهاك قناة إم بي سي الفضائية للوائح البث الإعلامي من خلال تجاوزاتها المتكررة وتطاولها على الشهداء قادة النصر وقادة المقاومة الأبطال الذين يخوضون معركة الشرف ضد الكيان الصهيوني الغاصب فإننا نؤكد على اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة وإيقافها عن العمل في العراق وإلغاء رخصة العمل الممنوحة لها” .

وكان متظاهرون عراقيون قد اقتحمو فجر اليوم السبت مبنى مقر قناة إم بي سي ببغداد وقامو بحرق المبنى وتدمير محتوياته بعد بث مواد إخبارية تسئ إلى قادة المقاومة الإسلامية في العراق ولبنان وفلسطين وإيران.

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