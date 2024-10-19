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رئيس وزراء ماليزيا ينعى السنوار: كان مناضلا ومدافعا عن الفلسطينيين

السبت 19 أكتوبر 2024 08:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس وزراء ماليزيا ينعى السنوار: كان مناضلا ومدافعا عن الفلسطينيين



جاكرتا/سما/

نعى رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار، ووصفه بأنه كان مناضلا ومدافعا عن الشعب الفلسطيني.

وفي منشور على منصة إكس، أدان إبراهيم بشدة قتل السنوار على أيدي القوات الإسرائيلية في قطاع غزة، مؤكدا إصرار بلاده على رفض وحشية إسرائيل وضرورة إيقاف مجازرها المستمرة ضد الفلسطينيين فورا.

وأشار إبراهيم إلى تدهور الأوضاع في المنطقة وفشل المجتمع الدولي في ضمان الحفاظ على السلام والعدالة.

وأضاف أن إسرائيل تواصل هجماتها الجوية والبرية على غزة ولبنان رغم ردود الفعل الدولية الرافضة.

وفي أغسطس الماضي، اتهم رئيس الوزراء الماليزي شركة ميتا بالجُبن بعد حذف منشور له بشأن اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، وهو ما دفع الشركة لاحقا إلى الاعتذار.

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