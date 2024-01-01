  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

شمال غزة يباد.. استغاثة طفل مصاب بغزة تقابل بقصف إسرائيلي ثان

السبت 19 أكتوبر 2024 06:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
شمال غزة يباد.. استغاثة طفل مصاب بغزة تقابل بقصف إسرائيلي ثان



غزة/سما/

وثق فلسطيني في محافظة شمال قطاع غزة لحظة استنجاد طفل قصفه الجيش الإسرائيلي بينما كان يسير في أحد الشوارع، قبل أن يتعرض لقصف ثانٍ عند محاولة الأهالي إنقاذه.

وبحسب ما أظهره مقطع الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن الطفل حاول الاستغاثة بعد القصف الأول حيث كان مصابا وغير قادر على الحركة.

وعندما وصل فلسطينيون لمساعدته، استهدفتهم طائرة إسرائيلية بغارة ثانية، ما أسفر عن وقوع إصابات وشهداء بحسب ما ظهر بالفيديو.

وفي الفيديو، سمع صوت أحد الأشخاص وهو يقول: “هذا طفل مصاب، لماذا قصفوه؟” قبل أن يضيف: “جرحى وشهداء على الأرض، حسبي الله ونعم الوكيل”.

ولفت إلى أنهم (الجيش الإسرائيلي) أطلقوا صاروخا ثانيا على من يحاول الاقتراب منه.

ولم يتضح مصير الطفل أو مصير الآخرين من حوله جراء الهجوم الإسرائيلي.

الأكثر قراءة اليوم

شاهد..مسيّرة أطلقت من لبنان تستهدف بشكل مباشر منزل نتنياهو في “قيسارية” جنوب حيفا والاحتلال يقر بإصابات وأضرار..

إعلام عبري يزعم: السنوار سلم توصياته بشأن صفقة التبادل لمرافقيه وكان على خلاف مع إيران

توماس فريدمان: وفاة السنوار لحظة تاريخية لنتنياهو إذا وافق على خطة بلينكن- بلير ودول عربية

وزير خارجية مصر يكشف رسميا سبب تعثر مفاوضات غزة ويحذر من حرب اقليمية شاملة

الطبيب الذي شرّح جثمان السنوار: بقي يحتضر لساعات وقتلته رصاصة على رأسه

مجزرة دامية ينفذها الاحتلال فجر اليوم في مخيم جباليا..

شاهد..الالاف يقتحمون مكاتب قناة “إم بي سي” السعودية في بغداد ويحرقونها ..

الأخبار الرئيسية

6-47-730x438

ديفيد هيرست: حروب "إسرائيل" التوسعية الدائمة تمهد لزوالها

6713a0384c59b7784559ae49

نيويورك تايمز: واشنطن أرسلت سرا جنود كوماندوز إلى "إسرائيل"

“فورين بوليسي”: مقتل السنوار لن يقضي على “حماس” بل سيزيد مقاومتها ضراوة

6712f0364236041d0700aeee

تقرير عبري "مفاجىء" عن فرض صفقة تبادل على حماس بعد اغتيال السنوار

6712e34d4c59b73a98007e30

مصادر عبرية تفضح ما تخفيه "إسرائيل" من وراء حربها على غزة ولبنان

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية