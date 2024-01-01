شمال غزة يباد.. استغاثة طفل مصاب بغزة تقابل بقصف إسرائيلي ثان

غزة/سما/

وثق فلسطيني في محافظة شمال قطاع غزة لحظة استنجاد طفل قصفه الجيش الإسرائيلي بينما كان يسير في أحد الشوارع، قبل أن يتعرض لقصف ثانٍ عند محاولة الأهالي إنقاذه.

وبحسب ما أظهره مقطع الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن الطفل حاول الاستغاثة بعد القصف الأول حيث كان مصابا وغير قادر على الحركة.

وعندما وصل فلسطينيون لمساعدته، استهدفتهم طائرة إسرائيلية بغارة ثانية، ما أسفر عن وقوع إصابات وشهداء بحسب ما ظهر بالفيديو.

وفي الفيديو، سمع صوت أحد الأشخاص وهو يقول: “هذا طفل مصاب، لماذا قصفوه؟” قبل أن يضيف: “جرحى وشهداء على الأرض، حسبي الله ونعم الوكيل”.

ولفت إلى أنهم (الجيش الإسرائيلي) أطلقوا صاروخا ثانيا على من يحاول الاقتراب منه.

ولم يتضح مصير الطفل أو مصير الآخرين من حوله جراء الهجوم الإسرائيلي.