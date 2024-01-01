ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة

غزة/سما/

أعلنت صحة غزة اليوم السبت ارتفاع حصيلة الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين إلى 42519 شهيدا، و99637 مصابا.



وذكرت الوزارة في بيانها اليوم أن "الجيش الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر بحق العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمشافي 19 شهيدا و91 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية".

وأشارت الوزارة إلى أن طواقم الدفاع المدني لا تزال عاجزة عن الوصول إلى جثامين مئات الشهداء العالقة تحت الركام، وتعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم.

وأهابت الوزارة بذوي الشهداء ومفقودي الحرب بضرورة استكمال بياناتهم بالتسجيل لاستيفاء جميع البيانات عبر سجلات وزارة الصحة.

وفي وقت سابق استشهد 11 مواطنا وأصيب آخرين بقصف إسرائيلي استهدف منزلا في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.