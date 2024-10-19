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المقاومة العراقية هاجمنا هدفا حيويا في الجولان المحتل (فيديو)

السبت 19 أكتوبر 2024 05:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
المقاومة العراقية هاجمنا هدفا حيويا في الجولان المحتل (فيديو)



بغداد/سما/

أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" اليوم السبت أنها هاجمت "هدفا حيويا" في الجولان المحتل بواسطة الطيران المسير.


وفي بيان لها، قالت "المقاومة الإسلامية في العراق" اليوم السبت: "استمرارا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونصرة لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجم مجاهدو المقاومة الاسلامية في العراق صباح اليوم السبت 19-10-2024، هدفا حيويا في الجولان المحتل، بواسطة الطيران المسير".

وأضاف البيان: "تؤكد المقاومة الإسلامية، استمرار العمليات في دك معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة".

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي رصد طائرة مسيرة أطلقت من الشرق ودخلت المجال الجوي لإسرائيل وسقطت من دون وقوع إصابات، في وقت أفيد عن إصابة مباشرة لأحد المباني.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه "بعد انطلاق صفارات الإنذار في الساعة 03:35 في منطقة شمال الجولان، تم رصد طائرة بدون طيار أطلقت من الشرق عبرت إلى الأراضي الإسرائيلية من سوريا".

ولفت الجيش إلى أنه تم تحديد مكان سقوط المسيرة في المنطقة، من دون ورود أنباء عن وقوع إصابات".

وصباح اليوم السبت أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" أنها هاجمت "هدفا عسكريا" في شمالي إسرائيل بواسطة الطيران المسير.

وتعلن "المقاومة في العراق" بشكل متكرر استهداف مواقع إسرائيلية حساسة منذ أشهر عديدة ردا على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

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