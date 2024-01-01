فيدان: "ينبغي عدم الاستهانة أبدا بمساعي إسرائيل لتوسيع رقعة الحرب"

أنقرة/سما/

قال وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، إن إسرائيل "تخطط لمهاجمة أهداف حيوية في إيران، ومنها ما يتعلق بالطاقة والبترول، وهو ما سيجعل إيران مجبرة على الرد".



وأضاف فيدان خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في اسطنبول: "بحثنا التطورات المتسارعة في المنطقة، والحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ولبنان، والمجازر التي ترتكبها إسرائيل" قائلا "ينبغي عدم الاستهانة أبدا بمساعي إسرائيل لتوسيع رقعة الحرب بعموم المنطقة".

وتابع "نحن في توتر قد تكون له تداعيات خطيرة على المستوى العالمي".

وأردف "بحثنا مع وفد "حماس" أمس في إسطنبول، سبل إيصال مزيد من المساعدات الإنسانية لأشقائنا في غزة، وتشكيل استنفار دولي بهذا الصدد، كما بحثنا ملف المصالحة الفلسطينية، التي نراها مهمة واستراتيجية للغاية".

وتطرق وزير الخارجية التركي في حديثه إلى المساعدات الإنسانية ومعاناة الفلسطينيين في غزة قائلا: "حجم المساعدات الإنسانية التي تصل إلى غزة، انخفض بشكل كبير جدا بسبب الحصار الإسرائيلي، وملايين الناس باتوا نازحين ويعانون من الجوع في القطاع، بسبب الإبادة التي ترتكبها إسرائيل".

وأشار إلى أنه "لا حدود لما قد تقوم به إسرائيل، وسط صمت المجتمع الدولي".

من جهته، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي: "نحن مستعدون لكل السيناريوهات في مواجهة السلوك العدواني للنظام الصهيوني".

وردا على تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن الجمعة في ألمانيا، حول تفاصيل الهجوم الإسرائيلي المحتمل على إيران، قال عراقجي إن "الشخص الذي لديه علم ودراية بتوقيت وكيفية الهجوم الصهيوني على إيران، سيتحمل".

وفيما يخص الحرب على غزة قال وزير الخارجية الإيراني إن "النظام الإسرائيلي لا يعرف حدودا في جرائم الحرب التي يرتكبها".

وأضاف "نحن نؤيد وقفا فوريا ودائما لإطلاق النار، في غزة ولبنان".

وتابع "تشاورنا مع الجانب التركي بشأن محاولات النظام الصهيوني نشر الحرب في المنطقة".

وأردف "ندين بأشد العبارات اغتيال قائد حركة حماس يحيى السنوار والعملية لن تكبح عمل المقاومة".

وقال: "على دول المنطقة والمجتمع الدولي حشد الجهود لوقف جرائم الكيان الصهيوني".