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"حارس السنوار الشخصي" استشهد على بعد 200 متر منه

السبت 19 أكتوبر 2024 05:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
"حارس السنوار الشخصي" استشهد على بعد 200 متر منه



غزة/سما/

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل حارس قائد حركة حماس يحيى السنوار، محمود حمدان "أبو يوسف"، على بعد أمتار من مكان السنوار، حيث كان يشتبك مع جنود قواته.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه قتل حمدان، الجمعة، وأنه كان "مسؤولا عن حراسة" السنوار.  

وكان الجيش الإسرائيلي قال إن المعلومات الاستخبارية قدرت أنه من المحتمل أن يكون "أبو يوسف" قد قتل "قبل بضعة أسابيع" ولكن تبين أن تلك المعلومات الاستخبارية كانت "غير كافية، مما يعني أن حمدان واصل حراسة السنوار".

وقال الجيش الإسرائيلي، الجمعة: "تم القضاء عليه (أبو يوسف) من قبل الجيش الإسرائيلي خلال مواجهة مع قوات الجيش الإسرائيلي، على بعد حوالي 200 متر من المكان الذي تم فيه القضاء على السنوار".

ورفض الجيش الإسرائيلي التعليق أكثر على توقيت وفاة حمدان. 

وكانت حركة "حماس" نعت الجمعة قائد كتيبة تل السلطان في محافظة رفح، محمود حمدان الذي لقي حتفه في اشتباك مسلح برفقة زعيم الحركة يحيى السنوار.

وقالت "حماس" في بيان: "ننعى الشهيد القائد محمود حمدان "أبو يوسف" قائد كتيبة تل السلطان في رفح، الذي ارتقى شهيدا مقبلا غير مدبر مشتبكا مع جيش الاحتلال في حي تل السلطان، رفقة قائد الطوفان الشهيد المجاهد القائد يحيى السنوار".

هذا وأعلنت حركة "حماس" يوم الجمعة، رسميا، استشهاد رئيس المكتب السياسي للحركة يحيى السنوار.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن مساء يوم الخميس 17 أكتوبر 2024، اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" يحيى السنوار، بعد عام كامل من مطاردته.

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