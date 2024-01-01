عمرو أديب يعلق على على اغتيال السنوار

القاهرة/سما/

علق الإعلامي المصري عمرو أديب، على مشهد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" يحيى السنوار الذي نشره الجيش الإسرائيلي مساء الخميس.



وقال أديب خلال برنامج "الحكاية" عبر قناة " MBC مصر" يوم الجمعة: "الجيش الإسرائيلي رسم صورة لمشهد نهاية السنوار، لم يكن هو نفسه يحلم بها والعالم كله تحدث عنها".



وأشار الإعلامي المصري إلى أن "السنوار بحسب الرواية الإسرائيلية كان يقاتل بمدفع رشاش وقنبلة يدوية منفردا لمدة يومين في مواجهة دبابتين ووحدة مدفعية"، مضيفا: "الجندي الإسرائيلي جبان وعندما عرفوا أن هناك 3 مقاتلين في البيت أحضروا الدبابات".

وتابع أديب: "السنوار لم يستسلم ولآخر لحظة كان يدافع عن نفسه بعصا على الأرض وليس في نفق، هذا بطل حتى النهاية مات برمية من غير رام".

وشدد أديب على أن "الدرس المستفاد أن الإيرانيين لم يساعدوه، والإسرائيليين وضعوا السنوار في صورة لن ينساها أحد"، مؤكدا أن "الإسرائيليين قدموه في صورة البطل".

ونشر الجيش الإسرائيلي مساء الخميس، مقطع فيديو يظهر شخصا ملثما قال إنه يحيى السنوار زعيم حركة "حماس" في اللحظات الأخيرة لحياته، حيث كان جالسا على الأريكة وجسمه ثابت جدا، لم يحرك سوى يده اليسرى في محاولة لإسقاط الطائرة المسيرة بعصا.

يذكر أن حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أدانت تقريرا نشرته قناة MBC السعودية الناطقة باللغة العربية، وصفت فيه قيادات حماس بالإرهابيين، مشددة على أن "هذا التقرير ظلامي وتحريضي ضد الحركة وقيادتها".

وأكدت أن "تقرير MBC ظلامي وتحريضي ضد الحركة وقادتها، ويصف أعمال المقاومة الفلسطينية ضد المحتل بالإرهاب، في سقوط مهني وإعلامي وأخلاقي يتناسق مع الدعاية والرواية الصهيونية التي تسعى لشيطنة المقاومة ورموزها".