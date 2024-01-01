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مجلس الأمن الدولي يبحث تبني مشروع قرار لوقف إطلاق النار في غزة

السبت 19 أكتوبر 2024 04:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
مجلس الأمن الدولي يبحث تبني مشروع قرار لوقف إطلاق النار في غزة



نيويورك/سما/

أعلن مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور أن أعضاء مجلس الأمن الدولي يدرسون إمكانية تبني قرار جديد لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.


وقال منصور خلال لقاء صحفي: "أعضاء مجلس الأمن الدولي يبحثون ويناقشون، من بين أمور أخرى، إمكانية اعتماد قرار يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار".


ولم يحدد المندوب الفلسطيني ما إذا كان يجري إعداد مشروع قرار مماثل أو من سيبادر بإعداد الوثيقة المحتملة.

وأكد مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا الأربعاء الماضي استعداد موسكو لدعم مبادرات جديدة لمجلس الأمن الدولي لوقف إطلاق النار بغزة نظرا لعدم تنفيذ القرار السابق الذي اتخذ في يونيو الماضي.

ويذكر أن مجلس الأمن الدولي تبنى في يونيو الماضي قرارا يدعم خطة السلام التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي جو بايدن، وهي تنص على 3 مراحل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل المحتجزين بين "حماس" وإسرائيل مع انسحاب إسرائيل لاحقا من القطاع وإنهاء العمليات القتالية.

ورحب المجتمع الدولي بتبني مجلس الأمن للقرار 2735 وأبدت حماس استعدادها للتعاون على تطبيقه.

ولكم إسرائيل أعربت عن امتعاضها من القرار، وقالت مندوبة إسرائيل لدى الأمم المتحدة ريوت شابير بن نفتالي، إن بلادها ستواصل عمليتها في غزة، ولن تشارك في مفاوضات "لا معنى لها مع حركة حماس".

#مجلس الامن #غزة

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